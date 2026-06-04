Baseball Five: GIP-PNVB / JICA Wendpanga-A s’adjuge le trophée inaugural

Le plateau omnisports de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou (MJCO) a accueilli, les 23 et 24 mai 2026, la première édition de la compétition intercommunale de Baseball Five. Organisé par le Groupement d’intérêt public – Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), en partenariat avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la Fédération burkinabè de baseball, le tournoi a été remporté par l’école primaire Wendpanga-A, victorieuse de Pabré-B sur le score de 16 points à 11.

Le sport comme vecteur d’inclusion sociale et de brassage entre les jeunes. Telle est l’ambition portée par le Groupement d’Intérêt Public – Programme National de Volontariat au Burkina Faso, en collaboration avec la JICA, à travers cette première édition de la compétition intercommunale de Baseball Five. Pendant deux jours, la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou a vibré au rythme des encouragements des supporters, des autorités présentes et des performances des jeunes athlètes.

Initiée dans le cadre de la coopération technique japonaise, cette compétition a réuni plusieurs équipes issues des communes de la région du Kadiogo. Au terme des différentes confrontations, les formations de Wendpanga-A et de Pabré-B se sont hissées en finale pour un duel engagé et spectaculaire.

A l’arrivée, l’équipe de Wendpanga-A a pris le meilleur sur celle de Pabré-B par 16 points à 11, décrochant ainsi le trophée de cette édition inaugurale. Le match, disputé en plusieurs manches, a tenu toutes ses promesses. Dès la première phase, les deux équipes se sont livrées un véritable mano a mano, se neutralisant sur le score de 10 points partout.

La deuxième manche a permis à Wendpanga-A de prendre l’ascendant grâce à une meilleure organisation défensive et offensive. Les futurs vainqueurs se sont imposés par 2 points à 0, profitant de quelques erreurs de concentration de leurs adversaires. Dans la troisième phase, Wendpanga-A a confirmé sa domination en remportant la manche par 4 points à 1 grâce à des frappes précises et une excellente coordination collective. La quatrième et dernière phase n’a enregistré aucun point, les deux équipes accusant le coup physiquement après une rencontre particulièrement intense.

Au classement final, Pabré-A s’est adjugé la troisième place tandis que Wendpanga-B a terminé au pied du podium. Discipline dérivée du baseball traditionnel, le Baseball Five se joue avec des équipes mixtes composées de cinq joueurs et nécessite uniquement une balle en caoutchouc. Facilement accessible sur le plan matériel, cette pratique favorise la participation des jeunes filles et garçons issus de différents milieux sociaux, notamment les personnes déplacées internes et les communautés hôtes.

Pour le coach national de la Fédération burkinabè de baseball, Junior Zabré, le niveau technique affiché par les différentes équipes demeure encourageant au regard du temps relativement court consacré à l’apprentissage de la discipline. « Ils n’ont eu que trois mois pour découvrir et apprendre cette discipline. Ce n’était pas évident de maîtriser les règles en si peu de temps, mais le niveau présenté aujourd’hui est satisfaisant. Au vu de cette finale, nous pouvons affirmer que la relève est assurée au Burkina Faso », a-t-il apprécié.

Le coach de l’équipe victorieuse, Abdoul Aziz Bonkoungou, a pour sa part expliqué ce succès par la solidité mentale de ses joueurs et le travail accompli durant la préparation. « Je leur demande toujours de ne pas s’attarder sur les erreurs commises, mais de rester concentrés sur les actions suivantes. C’est un travail collectif construit progressivement qui a été récompensé aujourd’hui », a-t-il confié.

Au-delà de l’aspect purement sportif, cette compétition s’inscrit dans les objectifs du Programme de renforcement des capacités des jeunes au Burkina Faso (PRCJ), mis en œuvre depuis 2024 avec l’appui de la JICA. Le programme a permis le déploiement de 103

volontaires nationaux dans plusieurs communes de la région, notamment Pabré, Saaba, Tanghin-Dassouri et Ouagadougou. Ces volontaires interviennent dans des domaines variés tels que l’encadrement préscolaire, l’agriculture hors-sol et la réfection routière. Le volet sportif vise particulièrement à renforcer la cohésion sociale et la solidarité intercommunale.

Le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, a salué l’engagement des neuf équipes engagées dans la compétition. « Derrière le sport, il y a la cohésion sociale, le rassemblement et des valeurs de civisme qui contribuent à former les citoyens de demain. Cette compétition traduit notre volonté d’offrir à la jeunesse des cadres d’expression saine », a-t-il indiqué, tout en exprimant le souhait de voir l’événement se poursuivre dans les années à venir avec l’accompagnement de la JICA.

Le représentant résident de la JICA, Kobayashi Takemichi, s’est également réjoui du bon déroulement du tournoi. « Le baseball est un sport très populaire au Japon et nous sommes heureux de partager cette expérience avec la jeunesse burkinabè. Les rencontres ont été très intéressantes, le fair-play a prévalu et les jeunes ont surtout pris du plaisir ensemble », a-t-il souligné.

Cette première édition se referme ainsi sur une note de satisfaction générale, laissant entrevoir de belles perspectives pour le développement du Baseball Five au Burkina Faso.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)