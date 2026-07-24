Industries culturelles et créatives : le MCCAT ouvre les 10ème JPICC sous le thème général de l’intelligence artificielle

‎Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a présidé ce vendredi 24 juillet 2026 à Ouagadougou, la cérémonie d’ouverture officielle de la 10ᵉ édition des Journées de Promotion des Industries Culturelles et Créatives (JPICC). Placée sous le thème « Industries culturelles et créatives burkinabè à l’ère de l’intelligence artificielle : défis, opportunités et stratégies d’adaptation », cette édition se tient les 24 et 25 juillet au Musée national du Burkina Faso.

‎Dans son discours, le MCCAT a réaffirmé la volonté du Gouvernement de faire des industries culturelles et créatives un véritable levier de développement économique. Face aux mutations technologiques, il a invité les acteurs culturels à s’approprier l’intelligence artificielle tout en veillant à préserver la souveraineté culturelle du Burkina Faso. Il a également insisté sur la nécessité de documenter, de numériser et de valoriser les langues nationales, les œuvres, les archives et les savoir-faire afin qu’ils trouvent toute leur place dans les technologies de demain.

‎Rassurant les créateurs, le premier responsable du département en charge de la Culture a affirmé que l’intelligence artificielle n’a pas vocation à remplacer le talent humain. « Aucune machine ne pourra reproduire l’émotion qui inspire un musicien, l’imagination d’un écrivain, la sensibilité d’un peintre, l’engagement d’un cinéaste ou la richesse des expressions culturelles forgées par des générations de Burkinabè », a-t-il déclaré.

‎Cette édition est placée sous le parrainage de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata ZERBO/SABANÉ, représentée à la cérémonie par le Secrétaire général son département (Borlli Michel Jonas SOMÉ) et le co-parrainage du Directeur général de Faso Code-X, Yacouba SOW. Tous deux ont réaffirmé l’importance de renforcer les synergies entre le numérique, l’innovation et la culture afin de promouvoir une souveraineté numérique au service du développement des industries culturelles et créatives.

‎La cérémonie d’ouverture a été marquée par la remise d’attestations aux bénéficiaires du programme d’incubation, suivie de la coupure du ruban inaugurant la foire d’exposition et d’une visite des stands. ‎Pendant deux jours, les participants prendront part à des panels, un masterclass, des rencontres B to B, des sessions de formation, des activités d’appui-conseil ainsi qu’à une foire d’exposition mettant en valeur le savoir-faire et les innovations des acteurs des industries culturelles et créatives.