Première édition du Viking’s Day : la marche sportive au service de la santé et de la cohésion sociale

La première édition du Viking’s Day s’est tenue le samedi 18 juillet 2026 à Ouagadougou. Organisée par le groupe Les Vikings de la marche, l’activité a réuni 256 participants venus de plusieurs localités du Burkina Faso autour d’une marche sportive de 10 kilomètres, suivie de séances de sensibilisation sur la nutrition, d’échanges avec un coach sportif et de moments de convivialité destinés à promouvoir la santé et la cohésion sociale.

Les adeptes de la marche sportive ont vécu un moment de communion, le samedi 18 juillet 2026, à l’occasion de la première édition du Viking’s Day, une initiative du groupe Les Vikings de la marche. Placée sous le signe de la santé, du bien-être et du vivre-ensemble, l’activité a réuni 256 participants venus de plusieurs localités du Burkina Faso. Dès 6 heures de la matinée, les marcheurs se sont retrouvés au Plateau omnisports de Wayalghin pour le départ d’un parcours de 10 kilomètres.

L’itinéraire a conduit les participants jusqu’au rond-point de Toudoubwéogo, en empruntant la Circulaire et en passant par l’échangeur de Kossodo, avant un retour au point de départ, où les sportifs ont terminé l’activité sportive par une séance d’aérobic et des étirements. La journée s’est poursuivie au parc Bangr Wéogo avec un programme axé sur la promotion d’un mode de vie sain. Des séances de conseils nutritionnels et d’échanges avec un coach sportif ont permis aux participants de mieux comprendre les bonnes pratiques en matière d’activité physique et d’alimentation.

Des animations musicales ainsi qu’un barbecue ont également favorisé les échanges dans une ambiance conviviale. Outre les membres des Vikings de la marche, cette première édition a enregistré la participation de clubs venus de Fada N’Gourma, Komsilga, Manga, Ziniaré ainsi que de plusieurs associations sportives de Ouagadougou, illustrant l’engouement croissant pour la marche sportive. Pour Serge Youssef Ouédraogo, promoteur de la marche sportive, Ouaga-Komsilga, cette rencontre dépasse largement le simple cadre de l’exercice physique.

« Le sport est un lieu de rassemblement. Il favorise la fraternité et la cohésion sociale. Cette rencontre nous permet aussi de partager nos expériences avec les autres clubs et de nous inspirer mutuellement », a-t-il indiqué. Il retient surtout les retrouvailles entre anciens amis et les liens renforcés entre les participants. « Le sport nous a permis de nous retrouver après parfois dix ou quinze ans. C’est cette fraternité et cette solidarité que nous retiendrons », a-t-il confié.

Membre des Vikings de la marche, Maïmouna Maïga a rappelé que son groupe rassemble des hommes et des femmes convaincus que la marche sportive constitue un véritable facteur de santé et de bien-être. Chaque dimanche, les membres parcourent dix kilomètres au parc Bangr Wéogo. Selon elle, le Viking’s Day vise non seulement à promouvoir la pratique sportive, mais aussi à renforcer les liens sociaux. « Il ne suffit pas de marcher. Il faut également savoir comment bien s’alimenter pour préserver sa santé.

C’est pourquoi nous avons associé des conseils de nutrition et des échanges avec un coach sportif à cette journée », a-t-elle expliqué. Elle s’est dit satisfaite de cette première édition dont les objectifs, selon elle, ont été atteints grâce à une forte mobilisation des participants et à la réussite des différentes activités prévues. Les délégations venues de l’intérieur du pays ont également salué l’initiative. Président du club de marche sportive de Fada N’Gourma, Zakaria Sana a justifié le déplacement de sa délégation par la volonté de soutenir une activité qui renforce la cohésion sociale.

« Le sport est accessible à tous. Il contribue à réduire le stress et les maladies cardiovasculaires tout en créant une véritable ambiance de fraternité entre les pratiquants », a-t-il souligné. Même satisfaction du côté de Ziniaré. Représentant le club Oubri, Amadou Simporé estime que cette initiative participe au renforcement des liens entre les populations burkinabè.

« Nous repartons avec la joie de vivre, l’esprit de fraternité sportive et surtout la conviction que les clubs de marche du Burkina Faso peuvent désormais travailler davantage ensemble », a-t-il affirmé. Au-delà de la performance sportive, cette première édition du Viking’s Day aura surtout démontré que la marche constitue un puissant vecteur de prévention sanitaire, de rapprochement entre les populations et de promotion du vivre-ensemble. Une initiative que les participants souhaitent voir s’inscrire durablement dans le calendrier des activités sportives nationales.

P. Achille OUEDRAOGO