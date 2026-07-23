Dans un monde où chacun possède un téléphone portable, les ondes magnétiques émises par ces appareils suscitent de vives inquiétudes. Invisibles mais omniprésentes, elles accompagnent nos appels, nos messages et nos connexions quotidiennes. Selon les études récentes, nous passons en moyenne 3 h 50mn à 4 h 40mn par jour sur nos téléphones, soit plus de 17 ans cumulés sur une vie entière.

Les experts en santé recommandent de limiter l’usage personnel à 2 h par jour afin de réduire les risques : troubles du sommeil, fatigue chronique, maux de tête ou encore dépendance numérique. Entre confort technologique et vigilance sanitaire, le choix est clair. Les téléphones portables, compagnons indispensables, pourraient bien être aussi des sources silencieuses de danger.

Aude Frederique ROUAMBA (Stagiaire)