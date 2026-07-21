Démarchage pour bail d’habitation privée : Le ministère de la Construction de la Patrie lance « e-Démarcheur » pour assainir le secteur

Le camarade Commandant Ollo PALENFO, Secrétaire Général du ministère de la construction de la Patrie a procédé, le mardi 21 juillet 2026, par un clic symbolique, au lancement de la plateforme numérique nationale de délivrance de la carte nationale de démarcheur pour le bail d’habitation privée dénommée e-demarcheur. Cette plateforme entend réglementer une activité longtemps restée informelle et assainir le secteur du bail d’habitation privé.

Une étape importante selon le camarade Commandant PALENFO, dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement de moderniser l’administration publique, de digitaliser les services et d’assurer la protection des citoyens.

En plus, l’initiative permet de professionnaliser l’activité, de protéger les locataires comme les bailleurs, de disposer d’une base nationale fiable de démarcheur agréés, de renforcer la transparence des transactions immobilières et d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens.

Pour l’heure, la carte est délivrée sous le format numérique en attendant la confection des versions physiques.

Du reste, des démarcheurs présents dans la salle ont reçu symboliquement leur carte sur leur téléphone portable.

Par ailleurs, ils ont pu découvrir, avec l’assistance, le processus de demande de carte, de localisation des démarcheurs agréés par quartier et de se rendre compte qu’ils sont déjà fichés une fois qu’ils acquièrent le quitus de l’administration pour mener cette activité.