7e édition des compétitions Inter-EFFORS : Les Kuilsé s’adjugent le trophée en football

La 7e édition des compétitions Inter-Ecoles de formation pour la relève sportive (Inter-EFFORS), organisée dans la ville de Fada N’Gourma, s’est achevée, en apothéose, avec la finale de la compétition de football jouée, dimanche 12 juillet 2026, dans la cuvette du stade Nungu, entre les équipes des Kuilsé et du Nakambé. Au terme d’une rencontre âprement disputée, l’équipe des Kuilsé est venue à bout de celle du Nakambé à l’issue de la séance des tirs au but, en présence de la ministre en charge des Sports, Annick Lydie Djouma Pikbougoum.

Les rideaux sont tombés sur la 7e édition des compétitions Inter-Ecoles de formation pour la relève sportive (Inter-EFFORS), organisée du 6 au 12 juillet 2026, à Fada N’Gourma, sur le thème : « Ensemble pour une relève sportive saine et engagée ». Point d’orgue de cette 7e édition des compétitions Inter-EFFORS, la finale du tournoi de football qui a opposé les équipes des Kuilsé et du Nakambé, dimanche 12 juillet 2026, dans l’enceinte du stade Nungu de Fada N’Gourma. Disputée en présence de la ministre en charge des Sports, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, ainsi que de plusieurs gouverneurs de régions, la rencontre a tenu toutes ses promesses. Très entreprenants dès l’entame, les joueurs des Kuilsé ont multiplié les offensives sans parvenir à marquer. Contre le cours du jeu, le Nakambé a ouvert le score à la 50e minute grâce à Oualilou Naré, auteur d’un coup franc magistralement exécuté au second poteau. Loin de se décourager, les Kuilsé ont poursuivi leur domination et ont été récompensés quatre minutes plus tard.

Profitant d’une hésitation de l’arrière-garde adverse, le virevoltant Amidou Sodré a remis les deux équipes à égalité. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score est resté inchangé au terme des deux périodes de 30 minutes. Il a donc fallu recourir à la fatidique épreuve des tirs au but pour départager les deux formations. Plus adroits dans cet exercice, les Kuilsé se sont imposés par quatre tirs réussis contre deux, décrochant ainsi le trophée de champion de cette 7e édition en football. Les nouveaux champions ont reçu le trophée ainsi que des médailles, tandis que le Nakambé, finaliste malheureux, et le Goulmou, classé troisième, ont également été récompensés pour leurs performances.

Une relève sportive prometteuse

En plus du football, les jeunes sportifs se sont affrontés pendant une semaine dans plusieurs disciplines, notamment le basketball, le handball, le volleyball, l’athlétisme, le cyclisme et la lutte traditionnelle. Selon le président de la commission technique, Bassedjona Gnanou, les résultats enregistrés reflètent le niveau des prestations fournies tout au long de la compétition. « Les meilleurs ont gagné », a-t-il résumé. En handball, l’équipe A du Kadiogo s’est adjugé le trophée. Le tournoi de volleyball a été remporté par l’EFFORS des Tannouyan. En cyclisme, l’équipe C du Nakambé s’est imposée dans l’épreuve du contre-la-montre par équipe chez les garçons, tandis que l’équipe B de la même région a dominé l’épreuve féminine. Dans les compétitions individuelles de contre-la-montre, Ouimemda Mohamed chez les garçons et Limboné Nassiratou chez les filles se sont illustrés en montant sur la plus haute marche du podium. Les deux athlètes ont également confirmé leur suprématie en remportant les épreuves du critérium. En lutte traditionnelle, disputée dans cinq catégories, l’EFFORS du Bankui a dicté sa loi.

En athlétisme, les honneurs sont revenus à l’EFFORS du Nazinon, classée première. Pour la ministre en charge des Sports, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, patronne de l’évènement, cette semaine de compétitions aura été un moment privilégié de communion, d’intégration et de cohésion entre les jeunes sportifs venus des différentes régions du Burkina Faso. « Durant une semaine, les jeunes sportifs ont rivalisé d’ardeur pour offrir à la capitale du Goulmou et au pays tout entier ce qu’ils avaient de plus cher : effort, sueur, talent, dépassement de soi et fraternité », a-t-elle déclaré, avant de féliciter les athlètes qui se sont illustrés. La ministre a rappelé que les EFFORS, créées en 2019, traduisent la volonté du gouvernement de bâtir une élite sportive compétitive et performante, capable de porter haut les couleurs du Burkina Faso sur les scènes continentale et internationale. Elle a, par ailleurs, salué l’engagement du comité d’organisation et traduit sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette édition. Et, comme innovation cette année, la camarade Pikbougoum a indiqué que les 733 jeunes sportifs, ont bénéficié de séances de formation et de sensibilisation aux idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP), notamment le patriotisme, la solidarité et le vivre-ensemble.

Joanny SOW

Kanlou SANDAMBA (Stagiaire)