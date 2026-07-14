Journée mondiale du donneur de sang : les hommages de la Nation à des « sauveurs de vies »

Le Ministère de la Santé a commémoré, en différé, samedi 11 juillet 2026, à Fada N’Gourma, la Journée mondiale du donneur de sang. Cette commémoration a été l’occasion pour la Nation de rendre un vibrant hommage aux donneurs bénévoles réguliers à travers des distinctions honorifiques.

Chaque 14 juin, la communauté internationale célèbre les donneurs de sang. Cette année, au Burkina Faso, la Journée mondiale du donneur de sang a été commémoré, en différé, samedi 11 juillet 2026, à Fada N’Gourma, autour du thème : « Une goutte d’humanité. Donnez du sang. Sauvez des vies ». Cette commémoration a été l’occasion pour le Ministère de la Santé de rendre un vibrant hommage aux meilleurs donneurs de sang à travers des distinctions honorifiques.

Avec un total de 88 poches de sang offertes entre 2001 et 2025, Ousmane Naba s’est hissé au rang de premier donneur national. En reconnaissance de cet engagement exceptionnel, il a été élevé au grade de Chevalier de l’ordre du mérite de la santé et de l’action sociale avec agrafe Santé par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou. Avec le sourire aux lèvres, le camarade Naba a déclaré que ce 11 juillet est un jour magnifique et inoubliable. « C’est une immense joie qui m’anime et je suis fier d’avoir contribué à sauver des vies », a-t-il affirmé.

La deuxième meilleure donneuse du pays, Orokiatou Traoré, a également reçu la même distinction. « A ce jour, j’ai donné mon sang 46 fois », a-t-elle indiqué avec fierté. Outre ces deux figures emblématiques du don bénévole, trois autres donneurs réguliers ont été élevés au rang de Chevalier de l’ordre du mérite de la santé et de l’action sociale avec agrafe Santé.

Un acte de fraternité et de patriotisme

Rendant hommage aux récipiendaires, le ministre de la Santé a salué leur engagement exemplaire au service de la Nation. « Il me plaît de saluer avec déférence les camarades qui viennent d’être décorés. A travers eux, ce sont tous les donneurs de sang du Burkina Faso auxquels je rends solennellement hommage. Vous donnez un sens palpable à la fraternité, car c’est bien votre sang qui contribue à sauver des vies dans nos structures de soins », a déclaré Dr Kargougou. Pour lui, ce sens élevé de la citoyenneté et de l’humanisme est un exemple à transmettre aux jeunes générations afin d’ancrer durablement la culture du don de sang et, au-delà, celle du don de soi pour la patrie.

Le ministre a également exprimé sa reconnaissance aux « plus hautes autorités » du pays, aux associations de donneurs de sang ainsi qu’aux organisations communautaires qui œuvrent quotidiennement à la promotion du don bénévole. Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, a-t-il souligné, 169 156 produits sanguins ont été distribués dans les services de pédiatrie, de maternité, d’urgences médico-chirurgicales, de néphrologie et de cancérologie, permettant la prise en charge de milliers de patients à travers le pays, en 2025.

Pour l’année 2026, le ministère de la Santé ambitionne de collecter 250 519 poches de sang afin de répondre aux besoins croissants. Le parrain de la cérémonie, le Pr Adjima Thiombiano, par ailleurs ministre chargé de l’Enseignement supérieur, a relevé que le contexte national, marqué par les opérations de reconquête du territoire, engendre des besoins importants en produits sanguins.

Il a, de ce fait, invité chaque citoyen en bonne santé à accomplir ce geste salvateur. Pour sa part, le représentant du directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, le Dr Bessiou Neya, a réaffirmé l’engagement de l’institution onusienne à accompagner les Etats membres dans le renforcement de leurs systèmes nationaux de transfusion sanguine.

Joanny SOW

Kanlou SANDAMBA (Stagiaire)