Mois artistique et culturel : « Ouezzin-ville D » dévoile le savoir-faire de ses élèves

L’école « Ouezzin-ville D » a clos le Mois artistique et culturel (MAC), le lundi 13 juillet 2026, à Bobo-Dioulasso. La cérémonie de clôture, placée sous le marrainage de la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a permis aux élèves de mettre en exergue le savoir-faire acquis pendant les 30 jours.

L’école publique « Ouezzin ville D » est l’une des trois écoles pilotes retenues à Bobo-Dioulasso pour la mise en œuvre du Mois artistique et culturel (MAC). Les élèves de cet établissement primaire ont appris pendant un mois la fabrication du pagne Koko Dunda, la poterie, la vannerie ou la couture. Ils ont également appris les pas de danse de leurs terroirs et ont été initiés au civisme et au patriotisme. L’école « Ouezzin ville D » a organisé, le lundi 13 juillet 2026, une cérémonie de clôture du MAC placée sous le marrainage de la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh.

A l’occasion, les élèves ont fait voir aux invités ce qu’ils ont appris pendant le mois. Ils ont été initiés à de nombreux métiers comme le témoigne un des leurs, Karidjatou Diarra. « J’ai appris à faire la vannerie, la poterie, et à coudre les habits traditionnels. J’ai appris aussi à faire la danse traditionnelle. On nous a enseigné l’histoire de notre pays et la cohésion sociale. J’ai très bien aimé ce mois artistique et culturel », s’est réjouie Karidjatou Diarra. Les différents acteurs de l’éducation ont salué cette initiative qui a permis aux élèves d’apprendre entre autres, un métier en l’espace d’un mois.

Le président du conseil de l’école, Gabriel Sanou, a souhaité que le MAC se poursuive et se généralise. La marraine, Assetou Badoh, également séduite par le talent des enfants, a loué cette initiative qui a permis aux élèves de découvrir leur culture, leur patrimoine, leur pays, leur identité, et de savoir qui ils sont et d’où ils viennent. Ce mois artistique et culturel est, selon elle, la preuve que l’excellence scolaire et l’excellence artistique peuvent cheminer ensemble. Elle a rassuré que les Editions Sidwaya, média public, va toujours jouer sa partition pour la promotion de ce mois.

« Les Editions Sidwaya en tant que média public, a aussi la mission d’accompagner la culture. Pour cela, nous sommes engagés avec l’école « Ouezzin Ville D » et avec toutes les écoles du Burkina Faso qui seront concernées par le MAC les années à venir, à apporter notre soutien et notre accompagnement en tant que média de service public », a signifié la directrice générale des Editions Sidwaya. Joignant l’acte à la parole, Assetou Badoh a offert à « Ouezzin ville D » des gadgets et un appareil de sonorisation. Pour le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, Soilliou Karantao, l’objectif assigné au MAC a été atteint. Il s’est agi à travers cette initiative d’apprendre aux enfants à vivre leur culture et leurs coutumes et à connaître leur pays.

Pour lui, ce mois n’est pas un temps de trop. « C’est un mois qui est à l’intérieur du calendrier scolaire puisque le calendrier scolaire prend fin le 15 juillet. Donc; c’était la période idéale qu’il fallait organiser pour permettre aux enfants de profiter en tout cas de la culture de leur pays, de connaître mieux leur pays pour pouvoir l’aimer et mieux le défendre », a dit le directeur régional. La clôture régionale de ce mois artistique et culturel va avoir lieu, demain mercredi 15 juillet 2026. Elle va permettre, a souligné Soilliou Karantao, à la population de mieux comprendre l’intérêt du MAC pour les élèves.

Adaman DRABO

Benedicte Eudocsie TOE (Stagiaire)