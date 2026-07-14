Carnet santé: « Pour prévenir la constipation, l’alimentation est essentielle », Sandrine Zerbo, diététicienne

La constipation est un trouble digestif fréquent qui touche aussi bien les adultes que les enfants. Souvent banalisée, elle peut pourtant altérer le confort quotidien, le bien-être et la qualité de vie. Dans la majorité des cas, des mesures simples basées sur l’alimentation et l’hygiène de vie permettent de la prévenir et de la soulager efficacement. La diététicienne comportementaliste, Coura Yasmine Sandrine Zerbo, donne plus de précisions dans cette interview.

Sidwaya (S) : Qu’est-ce que la constipation ?

Coura Yasmine Sandrine Zerbo (C.Y.S.Z) : La constipation se définit par une diminution de la fréquence des selles, généralement inférieure à trois par semaine, associée à des selles dures, sèches et difficiles à évacuer.

S : Comment se manifeste-t-elle ?

C.Y.S.Z : Elle peut s’accompagner de sensation d’évacuation incomplète, de ballonnements, de douleurs abdominales ou d’inconfort lors de la défécation. Dans certains cas, des signes d’alerte doivent conduire à consulter rapidement. Il s’agit entre autres du sang dans les selles, une perte de poids inexpliquée, des douleurs abdominales importantes ou une constipation récente et persistante.

S : Quelles sont les principales causes de la constipation ?

C.Y.S.Z : La constipation résulte le plus souvent d’une combinaison de facteurs alimentaires et comportementaux. Chez l’adulte, elle peut être due à une alimentation pauvre en fibres, une hydratation insuffisante, une sédentarité ou au stress. Certains médicaments et pathologies sous-jacentes peuvent aussi être à l’origine de la maladie. Chez l’enfant, la constipation peut être due à une faible consommation de fruits et légumes, un apport hydrique insuffisant, une rétention volontaire des selles après une douleur ou à des changements de routine (école, voyage, etc.)

S : Que faut-t-il faire pour éviter la constipation ?

C.Y.S.Z : Pour prévenir la maladie, l’alimentation reste un pilier essentiel. Les fibres alimentaires jouent un rôle fondamental en augmentant le volume des selles et en facilitant leur progression dans l’intestin. Il est donc recommandé de consommer des fruits frais bio, des légumes bio variés et des légumineuses (haricots, lentilles, pois de terre, soja). Il est aussi conseillé de consommer des céréales complètes (mil, sorgho, riz complet, etc.), de la bouillie à base de céréales complètes et de boire de l’eau en quantité suffisante tout au long de la journée.

S : Quels types d’aliments doit-on limiter ?

C.Y.S.Z : Pour éviter la constipation, il y a des aliments à limiter. Il s’agit notamment des produits ultra-transformés, les fritures et aliments très gras, les pâtisseries, viennoiseries et confiseries. Les céréales raffinées (pain blanc, riz blanc, pâtes blanches), les boissons sucrées et l’excès de viande rouge avec faible apport en végétaux peuvent être à l’origine de la constipation.

S : Certaines personnes font recours à des laxatifs lorsqu’elles sont constipées ?

C.Y.S.Z : Les laxatifs peuvent soulager temporairement la constipation, mais leur utilisation doit rester occasionnelle. Une utilisation prolongée sans avis médical peut entraîner une dépendance et perturber le fonctionnement naturel de l’intestin. Ils ne doivent jamais remplacer, une alimentation équilibrée, une bonne hydratation et une activité physique régulière. Une activité régulière stimule naturellement le transit intestinal. Il est recommandé au moins 30 minutes d’activité modérée par jour (marche, danse, vélo, sport léger).

S : En plus du sport, quelles sont les habitudes à observer pour éviter la constipation ?

C.Y.S.Z : Outre le sport, il est conseillé de répondre rapidement à l’envie d’aller à la selle, d’adopter des horaires réguliers et de réduire le stress. Il est aussi recommandé de maintenir un sommeil de qualité et éviter la sédentarité prolongée.

S : Quand doit on consulter ?

C.Y.S.Z : La constipation n’est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, elle peut être prévenue et améliorée grâce à une alimentation riche en fibres, une hydratation suffisante et une activité physique régulière. Les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes constituent des alliés essentiels du transit intestinal. Adopter de bonnes habitudes au quotidien permet non seulement de prévenir la constipation, mais aussi d’améliorer durablement la santé digestive et le bien-être général. Une consultation médicale est nécessaire si la constipation persiste malgré les mesures hygiéno-diététiques. Lorsqu’elle dure plusieurs semaines et s’accompagne de douleurs importantes, du sang dans les selles, une perte de poids inexpliquée ou de vomissements, il faut consulter un médecin pour une prise en charge adéquate.

Interview réalisée Abdoulaye BALBONE