Contribution citoyenne : La Fondation Afkar Gambéré Ernest offre des œuvres au ministère en charge de la culture

La Fondation Afkar Gambéré Ernest a organisé, samedi 20 juin 2026 à Ouagadougou, une cérémonie d’attribution de Contributions citoyennes au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT).

La fondation Afkar Gambéré Ernest veut contribuer à la promotion du patrimoine culturel et au développement de l’Afrique. Ainsi dans le cadre de la célébration de ses trois ans d’existence, la fondation, a organisé, le samedi 20 juin 2026 à Ouagadougou, une cérémonie d’attribution de Contributions citoyennes au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT). Pour la présidente de la Fondation Afkar Gambéré Ernest, Pélagie Flore Arbi/Gambéré, le but de la cérémonie est l’accomplissement d’un acte patriotique à travers la remise de trois œuvres au MCCAT. La première œuvre est un artefact, une photo du père de la révolution, Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara valorisant la culture et le cinéma. La deuxième œuvre est un film Tombouctou, ville du passé et de l’avenir valorisant le cinéma africain. « Nous sollicitons que le ministère en charge de la culture mette à la disposition de la télévision de l’AES, ce film afin que la culture africaine puisse être connue et valorisée de tous », a-t-elle souhaité. La troisième œuvre est de la fondation. Il s’agit d’une stratégie de distribution et d’exploitation cinématographique élaborée dans le cadre de sa mission de « Promouvoir en Afrique la distribution et l’exploitation du cinéma africain ». En plus de la remise des œuvres, un hommage a été rendu au réalisateur du film Tombouctou, ville du passé et de l’avenir, Emmanuel Sanou. « Nous avons décidé de reconnaitre le mérite du cinéaste réalisateur Emmanuel Sanou qui a toujours su être au côté de la fondation en apportant sa contribution », a-t-elle déclaré.

Le chargé de mission du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bakari Koné, a remercié la fondation pour les œuvres remises. « Toutes ces œuvres mises à la disposition du ministère permettront d’enrichir le patrimoine culturel et le 7e art dans l’atteinte des objectifs de la fondation », a-t-il dit. Il a ajouté que le ministère reste disponible pour accompagner la fondation dans la valorisation des œuvres culturelles et cinématographiques. A travers des capsules vidéos, la fondation a mis en lumière ses activités de promotion selon la vision de feu Gambéré Ernest. La fondation a réalisé, entre autres, des ateliers d’écriture et de réécriture de scenario, attribué le prix Gambéré Ernest au FESPACO( 2023 et 2025), fait des appels à projets de production de film court métrage. Feu Gambéré Ernest fut, selon la fondation, un fonctionnaire de la Société Nationale d’exploitation Cinématographique du Burkina (SONACIB), héritière de la SONAVOCI née lors de la nationalisation héroïque des salles de cinéma par le président Sangoulé LAMIZANA.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Crédit photo : Bertrand KAMBIRE