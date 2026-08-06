Promotion des idéaux de Thomas Sankara : Rendez-vous avec « Les jeudis du cinéma révolutionnaire »

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé, « Les jeudis du cinéma révolutionnaire » dans la soirée du jeudi 6 août 2026, au Mémorial Thomas-Sankara.

En plus du cérémonial militaire exécuté chaque premier jeudi du mois, le Comité international mémorial Thomas-Sankara (CIM-TS) innove avec la projection des séances de films sur le père de la Révolution dénommée : « Les jeudis du cinéma révolutionnaire ». C’est le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, qui a lancé, jeudi 6 août 2026, à Ouagadougou, en présence des acteurs de la Révolution, des autorités… Deux projections de films ont marqué l’attention des cinéphiles, il s’agit des films, « Un peuple debout », du réalisateur Rasmané Ouédraogo, et « Thomas Sankara, l’humain », de Richard Tiéné.

Après les projections, les cinéphiles ont échangé avec les réalisateurs et professionnels du cinéma, ainsi que des témoins vivants de la Révolution démocratique et populaire. Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a signifié qu’en ce premier jeudi du mois d’août, le peuple révolutionnaire poursuit son devoir de mémoire sous une autre forme, tout aussi essentielle à travers le cinéma, où l’image, le son et le génie artistique se mettent au service de la conscience collective. Plus qu’un simple divertissement, le cinéma est un puissant instrument de transmission de l’histoire, de formation citoyenne et d’éveil des consciences. Il a donc noté que c’est dans cette dynamique que s’inscrit « Les jeudis du cinéma révolutionnaire ».

« Cette initiative ambitionne de faire du Mémorial Thomas-Sankara, un espace permanent de diffusion des idéaux révolutionnaires où chaque projection devient une occasion de transmettre la mémoire, nourrir la réflexion et renforcer l’engagement citoyen à travers le débat », a confié Gilbert Ouédraogo. En cela, il a salué la vision éclairée du Président du Faso, Ibrahim Traoré, dont l’engagement permet au Mémorial de s’affirmer comme un véritable sanctuaire de la mémoire nationale.

Aux révolutionnaires, le ministre a expliqué que « Les jeudis du cinéma révolutionnaire » ont pour vocation d’éclairer les consciences, stimuler la réflexion critique et de contribuer à la formation de citoyens conscients des défis de l’époque. Dans le contexte de reconquête de la souveraineté politique, économique, culturelle et sécuritaire, il a signifié que cette initiative revêt une portée stratégique. « En racontant, nous-mêmes notre histoire, en valorisant nos héros et nos références, nous consolidons notre souveraineté culturelle, indispensable à l’affirmation de notre identité et à la défense de notre vision du monde », a-t-il dit. En exprimant ses remerciements pour le lancement « des jeudis du cinéma révolutionnaire », le président du Comité international mémorial Thomas-Sankara (CIM-TS), Souleymane Zerbo, a souhaité que la flamme de l’esprit Sankara soit toujours vive.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE