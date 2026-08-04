Société burkinabè des fibres textiles : le magistrat Mathias Dolly prend les commandes du Conseil d’administration

Le directeur de cabinet du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Zakaria Gyengani, a installé le magistrat Mathias Dolly dans ses fonctions de président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles (Sofitex), le lundi 3 août 2026, à Bobo-Dioulasso.

La Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) a un nouveau Président de son conseil d’administration (PCA). Il s’agit du magistrat Mathias Dolly. Nommé en Conseil des ministres, le 23 juillet dernier, pour un mandat de trois ans, il a été officiellement installé dans ses fonctions, le lundi 3 août 2026, à Bobo-Dioulasso, par le directeur de cabinet du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Zakaria Gyengani.

Il succède à Alassane Ouédraogo, secrétaire général du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, qui assurait jusque-là la présidence du Conseil d’administration de la société. La cérémonie a également consacré l’installation des autres membres du Conseil d’administration, nommés le même jour pour un mandat de trois ans. Cette nouvelle équipe est appelée à accompagner la société dans la poursuite de ses missions, dans un contexte marqué par la transformation de la SOFITEX en société d’Etat et par les ambitions nationales de relance de la filière coton.

Le PCA sortant, Alassane Ouédraogo, a dressé le bilan de son mandat qu’il a jugé positif. Il a rappelé que celui-ci a été marqué par la conduite de réformes importantes, notamment la nationalisation de la SOFITEX. Selon lui, cette étape a permis de repositionner l’entreprise comme un instrument stratégique de l’Etat au service de la souveraineté économique et de la transformation structurelle du secteur agricole. Il a salué l’engagement des travailleurs, des producteurs de coton, des partenaires techniques et financiers ainsi que des différents acteurs ayant accompagné la société durant cette période.

En procédant à l’installation officielle des nouveaux administrateurs, le directeur de cabinet du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Zakaria Gyengani, a rappelé les responsabilités qui incombent désormais au nouveau Conseil d’administration. Consolider la gouvernance et la promotion de l’innovation Il a indiqué que la confiance placée en ses membres par les plus hautes autorités du pays doit se traduire par une gouvernance fondée sur la rigueur, l’intégrité et la recherche permanente de la performance. S’adressant particulièrement au nouveau PCA et aux administrateurs, il les a invités à travailler dans un esprit de responsabilité et de cohésion afin de contribuer au renforcement de la compétitivité de la SOFITEX.

« Veillez à une application rigoureuse des textes régissant la société d’Etat, assurez un suivi efficace des orientations stratégiques et à promouvoir une gestion orientée vers les résultats », a-t-il lancé. Le directeur de cabinet a ainsi invité le nouveau Conseil d’administration à faire preuve d’engagement afin que les trois prochaines années soient marquées par une amélioration des performances de la société, tant sur le plan de la production que de la gouvernance. Prenant la parole après son installation, Mathias Dolly a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour la confiance placée en sa personne. Il a assuré mesurer l’importance de la mission qui lui est confiée à un moment où la SOFITEX occupe une place stratégique dans la politique de transformation économique du Burkina Faso.

Le nouveau PCA a inscrit son mandat dans une dynamique de consolidation de la gouvernance, de promotion de l’innovation, de valorisation des ressources humaines et de développement de partenariats avec les différents acteurs de la filière. Mathias Dolly a, par ailleurs, affirmé sa volonté d’encourager la recherche et l’innovation pour améliorer la qualité des fibres, développer la transformation locale et accroître la compétitivité de la SOFITEX sur les marchés.

Il a aussi mis l’accent sur la valorisation du capital humain, qu’il considère comme un facteur déterminant de la performance de l’entreprise. Le nouveau président du Conseil d’administration a invité les administrateurs, les responsables de la société et l’ensemble des travailleurs à unir leurs efforts autour d’une vision commune afin de consolider les acquis et relever les défis auxquels la SOFITEX est confrontée. Outre Mathias Dolly, les nouveaux membres du Conseil d’administration sont Aïssata Ouédraogo, représentante du ministère chargé des Finances, Antoine Waongo, représentant du ministère chargé de la Recherche, ainsi que Siaka Niamba, représentant du personnel de la SOFITEX.

Noufou NEBIE