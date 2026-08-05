Fraude à l’identité : un revendeur de cartes SIM interpellé

Accepter d’identifier des cartes SIM à partir de documents d’identité reçus via WhatsApp ou tout autre canal, sans vérifier l’identité de la personne concernée ni requérir sa présence physique, facilite la commission d’infractions. Des informations données à Kantigui, de tels actes engagent votre responsabilité pénale et vous exposent à des poursuites judiciaires. Pourtant, c’est ce qu’a fait un revendeur de cartes téléphoniques âgé de 24 ans à Kombissiri. Après plusieurs plaintes enregistrées par la BCLCC, a-t-on expliqué à Kantigui, les investigations menées par la Division des enquêtes (DE) ont permis (…)

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Kantigui

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