Montée des couleurs au ministère de la Défense patriotique : le général de division Célestin Simporé rappelle au personnel l’unité et à la discipline

Ce lundi 3 août 2026 s’est tenue la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs du mois d’août au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Sous la présidence du ministre d’Etat, le général de division Célestin Simporé, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil du département ont réaffirmé leur attachement à la Mère Patrie, en hissant haut les couleurs nationales.

Prenant la parole, le camarade ministre d’Etat a dressé le bilan des activités récentes de l’institution. Il a rappelé la teneur du discours du camarade Président du Faso, chef de l’Etat, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de son séjour à Ouahigouya. Le ministre d’Etat a souligné que l’unité et la discipline doivent demeurer les piliers de la réussite de la révolution enclenchée, invitant chacun à se concentrer sur la mission essentielle : défendre la patrie et protéger le peuple. Le camarade général de division, Célestin Simporé, a également rappelé à l’attention des encadreurs des appelés à l’immersion patriotique obligatoire de veiller au respect des consignes édictées afin de donner le bon exemple aux jeunes en immersion et faciliter l’atteinte des objectifs de l’immersion patriotique obligatoire.

Le ministre d’Etat a également félicité la tenue la première édition du camp vacances cuisine au profit des enfants de militaires, de civils et des héros de la Nation, du 6 juillet au 1er août 2026 initié par la Direction centrale de la culture et des arts des armées (DCCAA) et placé sur le thème : « Saveurs et valeurs ». Le camarade colonel Somé Evariste, directeur central de la culture et des arts des armées a réaffirmé le soutien de la DCCAA à ce type d’initiative au service de l’épanouissement de la jeunesse et de la transmission de valeurs citoyennes. En rappel, le camp vacances cuisine a été piloté par la chef Djeneba Benao. A travers la cérémonie de montée de couleurs le personnel du MGDP réitère son engagement envers les valeurs de la Patrie et la mission à lui assignée.

DCRP/MGDP