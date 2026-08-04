Commémoration du 4 août 1983

•4 août 1983 : cette date marque l’arrivée au pouvoir du capitaine Thomas Sankara et le début de la Révolution démocratique et populaire. Elle constitue un tournant majeur qui a profondément changé l’histoire du pays.

• 4 août 1984 : à l’occasion du premier anniversaire de la Révolution, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, qui signifie « le pays des Hommes intègres ».

L’objectif de la Révolution est de rompre avec le passé colonial, de lutter contre la corruption et de promouvoir la dignité, la justice sociale ainsi que la souveraineté africaine.

En ce jour anniversaire, rendons hommage au capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution d’août 1983.

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