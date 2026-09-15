2e édition des Jeux de la Confédération des États du Sahel | Le Mali conserve son titre au terme d’une finale haletante

Le Stade du 4 Août a accueilli, ce mardi 15 septembre 2026, la grande finale du tournoi de football de la 2ᵉ édition des Jeux de la Confédération des États du Sahel.

Face à une sélection A du Burkina Faso déterminée à s’imposer à domicile, les jeunes Aigles U17 du Mali ont livré une prestation engagée au terme de laquelle les deux formations se sont quittées sur un score de parité, 1 but partout, au terme du temps réglementaire. Il aura fallu recourir à l’épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. Plus efficaces dans cet exercice, les Maliens se sont imposés 4 tirs à 2 et décrochent ainsi le titre de champions du tournoi de football, conservant leur couronne acquise lors de la première édition organisée au Mali.

La cérémonie de remise des récompenses a consacré les trois nations ayant occupé le podium. Le Mali, champion, s’est vu attribuer la médaille d’or, le trophée de la compétition ainsi qu’une récompense de 5 millions de francs CFA. Le Burkina Faso, vice-champion, a reçu la médaille d’argent et une enveloppe de 3 millions de francs CFA, tandis que le Niger, classé troisième, a été récompensé de la médaille de bronze et d’une enveloppe de 2 millions de francs CFA.

Au-delà de la compétition et de l’enjeu du résultat, cette finale a constitué un nouveau moment de communion sportive entre les délégations des trois pays de la Confédération des États du Sahel, confirmant la vocation du sport comme levier de fraternité, de rapprochement des peuples et de consolidation des liens au sein de l’espace confédéral.

DCRP/MSJE