Boissons gazeuses : de potentiels dangers pour la santé des enfants ?

Les boissons gazeuses occupent aujourd’hui une place importante dans les habitudes alimentaires de nombreux enfants. Pourtant, derrière leur apparence attrayante, elles peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé, lorsqu’elles sont consommées fréquemment ou en grande quantité. Pour grandir en bonne santé, les enfants ont, avant tout, besoin d’une alimentation variée, équilibrée et d’une bonne hydratation. Et lorsqu’il s’agit de choisir une boisson, l’eau reste le meilleur choix. Coura Yasmine Sandrine Zerbo, diététicienne comportementaliste nous donne dans cet article plus de précisions.

Les boissons gazeuses font partie des habitudes alimentaires de bon nombre de familles. Elles sont souvent appréciées par les enfants pour leur goût sucré. Ces boissons sont ainsi consommées régulièrement à la maison, lors des sorties, des fêtes ou même à l’école. Selon la diététicienne comportementaliste, Coura Yasmine Sandrine Zerbo, les boissons gazeuses ne sont pas des boissons indispensables à l’alimentation de l’enfant. Consommées occasionnellement, elles peuvent faire partie d’un contexte festif, mais leur consommation excessive est aujourd’hui associée à plusieurs problèmes de santé qui peuvent apparaître dès l’enfance et se prolonger à l’âge adulte.

Elle explique que le principal problème des boissons gazeuses est leur forte teneur en sucre. Une seule bouteille ou canette peut contenir plusieurs cuillères à café de sucre. La spécialiste relève que contrairement aux aliments solides, les boissons sucrées procurent peu de sensation de satiété. L’enfant peut donc consommer une grande quantité de sucre sans avoir l’impression de manger davantage. Cette consommation régulière peut entraîner un excès d’apport énergétique et favoriser progressivement la prise de poids.

Coura Yasmine Sandrine Zerbo précise que l’obésité infantile constitue aujourd’hui un véritable défi de santé publique. En effet, elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d’autres complications à l’âge adulte. La diététicienne soutient également que certaines boissons gazeuses contiennent de la caféine ou d’autres substances stimulantes. Chez l’enfant, ces substances peuvent entraîner de l’agitation, des troubles du sommeil ou une nervosité excessive. La spécialiste note en outre, que les boissons gazeuses figurent parmi les principales causes de caries dentaires chez les enfants. Le sucre qu’elles contiennent nourrit les bactéries présentes dans la bouche, favorisant ainsi la formation des caries.

De son avis, l’acidité de ces boissons peut également fragiliser l’émail des dents, augmentant le risque de sensibilité dentaire, de déminéralisation et de détérioration précoce des dents. Pour la santé des enfants, Coura Yasmine Sandrine Zerbo conseille de privilégier, entre autres, l’eau potable, les jus naturels, les fruits entiers et le lait, selon l’âge. Elle ajoute que l’eau doit rester la boisson de référence au quotidien. Simple, accessible et indispensable, elle répond parfaitement aux besoins d’hydratation de l’enfant.

La diététicienne demande aux parents d’éviter de proposer systématiquement des boissons gazeuses, lors des repas, de réserver ces boissons à des occasions exceptionnelles et d’habituer les enfants à boire de l’eau dès le plus jeune âge. Aussi recommande-t-elle de lire les étiquettes nutritionnelles, afin d’identifier les boissons très riches en sucre et de sensibiliser les enfants aux effets du sucre sur la santé et les dents.

Abdoulaye BALBONE