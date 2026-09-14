Ganzourgou: le retour du festival Warba du 27 au 29 novembre 2026

L’Association génération montante pour le développement du Ganzourgou (AGMDG) a annoncé officiellement, jeudi 10 septembre 2026, à Zorgho, le grand retour du festival Warba du Ganzourgou, à travers une conférence de presse.

La VIe édition du festival Warba du Ganzourgou se tiendra sur les sites de la maison des jeunes et du musée du Warba de Zorgho, du 27 au 29 novembre 2026. Cette information a été rendue officielle, jeudi 10 septembre 2026, à Zorgho, lors de la conférence de presse de l’Association génération montante pour le développement du Ganzourgou (AGMDG). Les autorités administratives et coutumières notamment le représentant du chef coutumier de Zorgho, la représentante du haut-commissaire du Ganzourgou, la directrice provinciale de la culture ont marqué de leur présence la conférence de presse.

Le chargé de communication de l’AGMDG, Serge Damiba, a présenté les objectifs de cette VIe édition du festival Warba. Selon lui, le festival vise notamment à encourager la pratique du Warba, à susciter des initiatives de recherche et de créativité en faveur du développement et de la promotion de cette expression culturelle, à découvrir de nouvelles troupes talentueuses et à assurer la promotion des troupes lauréates sur les scènes nationale et internationale.

Au cours de la conférence de presse, les organisateurs ont également dévoilé le programme des activités de cette VIe édition. Ainsi, les festivités seront marquées par des compétitions mettant aux prises des troupes venues de 13 provinces issues de 7 régions du Burkina. A cela s’ajouteront plusieurs activités, notamment le village du festival, un vernissage au musée du Warba, le concours de l’ambassadrice Warba, ainsi que la cérémonie de proclamation des résultats et de clôture.

La programmation prévoit également une nuit des lauréats à Ouagadougou, destinée à offrir une visibilité supplémentaire aux meilleurs talents issus de la compétition. Pour Serge Damiba, cette manifestation culturelle entend contribuer à la sauvegarde et à la transmission du Warba aux générations futures. « Le Warba n’est pas qu’une danse, mais un patrimoine vivant, un langage du corps et du tambour qui raconte notre histoire, soude nos communautés et fait rayonner le Burkina », a-t-il déclaré.

A travers cette VIe édition, l’AGMDG entend ainsi redonner au festival Warba toute sa place dans l’agenda culturel national et renforcer la visibilité de cette expression culturelle traditionnelle. La rencontre avec les médias a également permis aux organisateurs de répondre aux différentes préoccupations des journalistes concernant l’organisation, les innovations, les objectifs et les perspectives du festival.

A l’issue des échanges, Serge Damiba a invité les populations, les acteurs culturels, les troupes participantes, les partenaires et les amoureux de la culture burkinabè à se mobiliser pour la réussite de cette VIe édition. Il a donné rendez-vous au public, du 27 au 29 novembre 2026, à Zorgho, pour vivre le grand retour du festival Warba du

Ganzourgo.

Amedée Wend-La-Sida SILGA