Mémorial Thomas SANKARA : 11ème cérémonial d’hommage militaire au Président Thomas SANKARA et à ses douze compagnons

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a pris part au cérémonial d’hommage militaire à feu le Camarade Capitaine Thomas Isidore Noël SANKARA et à ses douze compagnons d’infortune, ce jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou.

Ce 11ème cérémonial d’hommage militaire s’est tenu au Mémorial Thomas SANKARA, en présence du Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense Patriotique, le Général de Division Célestin SIMPORÉ, président de l’acte 11 du cérémonial.

Dans son intervention, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a rappelé la portée particulière de ce cérémonial. Selon lui, il ne s’agit pas d’un simple rendez-vous commémoratif, mais d’un hommage symbolique et solennel rendu au Père de la Révolution d’août 1983 et à ses compagnons d’armes.

« Nous ne pouvons pas construire un Burkina nouveau si nous ne nous inscrivons pas dans une dynamique révolutionnaire », a-t-il déclaré, invitant ainsi les Burkinabè à s’inspirer davantage des valeurs de patriotisme, d’intégrité, de dignité et de souveraineté incarnées par le Président Thomas SANKARA.

Pour sa part, le Ministre d’État, le Général de Division Célestin SIMPORÉ a salué l’institution de ce cérémonial d’hommage. Il a souligné que cette cérémonie constitue non seulement un devoir de mémoire, mais également une affirmation renouvelée des engagements du peuple burkinabè en faveur de la dignité, de la souveraineté et de la justice sociale.

Au terme de la cérémonie, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a rappelé que le Mémorial Thomas SANKARA est aujourd’hui un site de référence pour le Burkina Faso. Il a alors invité l’ensemble des Burkinabè et les amis du Burkina à visiter ce lieu emblématique, porteur de mémoires et symbole vivant des idéaux de la Révolution burkinabè.