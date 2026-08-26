Forum confédéral de la jeunesse et du volontariat : 300 délégués attendus à Ouagadougou

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a animé une conférence de presse sur la tenue du forum confédéral de la jeunesse et du volontariat des Etats du Sahel, mercredi 26 août 2026 à Ouagadougou.

Le forum confédéral de la jeunesse et du volontariat des Etats du Sahel se teindra, du 28 au 30 août 2026. A deux jours de son ouverture, le comité national d’organisation a présenté les grandes lignes de la rencontre, au cours d’une conférence de presse, mercredi 26 août 2026, à Ouagadougou. Il réunira des jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger autour du thème : « Consolidation de la Confédération des Etats du Sahel : rôle, responsabilité et engagement de la jeunesse ». Pour le directeur du cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Abdoulaye Ouattara, cette rencontre vise à renforcer l’engagement citoyen et volontaire de la jeunesse confédérale.

« Les participants prendront part notamment à un panel consacré aux valeurs et idéaux propres aux pays de l’espace confédéral. Un autre panel portera sur la culture du volontariat et le partage de success-stories d’anciens volontaires », a-t-il confié. Abdoulaye Ouattara a indiqué que plus de 1 000 jeunes sont attendus pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, tandis que 300 jeunes délégués prendront part aux travaux du forum. Il a souligné qu’ils viendront du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que des ressortissants de ces pays vivant au Burkina Faso.

« Toutes catégories d’organisations des jeunes des 17 régions et 47 provinces du Burkina sont conviées à ce forum… et des dispositions ont été prises pour la participation des personnes vivant avec un handicap », a renchéri la directrice générale de l’autonomisation des jeunes et de l’éducation permanente, Mamounata Ouédraogo, en réponse aux questions des journalistes. Selon le directeur général du programme national de volontariat au Burkina Faso, Djourmité Nestor Noufé, au-delà de son caractère événementiel, le forum confédéral de la jeunesse et du volontariat est une occasion de dialogue, de rapprochement et de mobilisation des jeunes des trois Etats autour des enjeux liés à la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel.

En marge du forum, le directeur du cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a annoncé la tenue d’un camp militaro-culturel des adolescents et jeunes. « Il a débuté le 23 août 2026, et va durer huit jours. Le camp connait la participation du Burkina et du Niger », a-t-il précisé.

Samira Alida KAMBOU

Christelle KALKOUMDO

(Stagiaire)