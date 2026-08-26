Ecole nationale des travaux publics : 68 stagiaires soutiennent sur des profils variés

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a officiellement lancé les soutenances de fin de cycle des stagiaires de l’Ecole nationale des travaux publics, mardi 25 août 2026, à Ouagadougou.

Les soutenances de mémoire de fin de formation pour les stagiaires de l’Ecole nationale des travaux publics (ENTP) se tiennent, du 25 au 31 août 2026, à Ouagadougou. C’est le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, qui a donné le coup d’envoi des activités, mardi 25 août 2026, au sein de l’établissement. Au total, 68 stagiaires vont passer devant les jurys pour défendre le fruit de leur travail, à l’issue de 24 mois de formation pour certains et 36 mois pour d’autres. Ils se composent de 29 impétrants au titre des ingénieurs de conception en génie civil, 15 aux diplômes d’ingénieurs géomètres, 13 au titre de Master en génie civil, neuf aux diplômes de licences professionnelles en génie mécanique, un au titre d’ingénieur de conception en géologie et mine et un en licence génie civil.

La soutenance inaugurale a été faite par le stagiaire en ingénieur de conception en génie civil, Kader Yves Sanou, avec pour thème : « Techniques de renforcement des sols sous des bacs de stockage d’hydrocarbures ». Il a présenté son document devant un jury qui a apprécié la qualité du document ainsi que la nouveauté de la thématique. Le jury lui a attribué la note de 17 /20. Le désormais ingénieur en génie civil s’est réjoui de la note obtenue tout en promettant de prendre en compte les observations des membres du jury dans le document final.

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a exhorté les impétrants à aborder ces soutenances avec sérénité, confiance et détermination. Pour lui, cet instant marque non seulement l’aboutissement d’un parcours académique exigeant, mais aussi l’affirmation de l’excellence et du savoir-faire technique de la jeunesse.

Pôle de référence

« Au-delà du diplôme, vous serez demain des professionnels appelés à participer à la construction de notre pays. Votre compétence devra donc être accompagnée de rigueur, d’intégrité, de responsabilité et du sens de l’intérêt général », s’est-il adressé aux futurs serviteurs de l’Etat.

Créée en 1975, l’ENTP, constitue un maillon essentiel de la formation des compétences dont le Burkina Faso a besoin pour son développement, a signifié le ministre de la Construction de la Patrie. Il a confié que l’école s’est imposée comme un pôle de référence dans les domaines des infrastructures, des transports, de l’urbanisme et de l’habitat. « Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape en ouvrant des filières stratégiques dans les secteurs des mines et de l’énergie, afin de répondre aux besoins pressants de notre économie et d’accompagner la transformation structurelle de notre Nation », a dit Mikaïlou Sidibé.

Pour le Directeur général (DG) de l’ENTP, Daouda Bilgo, l’ambition est de faire de l’école une véritable structure de référence pour la formation des cadres et techniciens des travaux publics et, plus largement, des métiers stratégiques liés au développement du Burkina Faso. Il a signifié que l’ouverture et le renforcement de nouvelles filières répondent à la volonté d’adapter l’offre de formation aux besoins réels.

« Nous voulons une ENTP davantage tournée vers la pratique, l’innovation, la recherche appliquée, la maîtrise des technologies et la valorisation des compétences nationales », a souligné le premier responsable de l’école. Le directeur de la formation initiale, Bobolewendé Ouédraogo, a soutenu que la mission fondamentale de l’établissement est de contribuer à la formation et au perfectionnement de ressources humaines qualifiées, compétentes et opérationnelles. C’est pourquoi, a-t-il expliqué que la formation accorde une place importante aux travaux pratiques, aux stages, aux projets, aux sorties pédagogiques et au rapprochement avec le monde professionnel. Il a, par ailleurs, renseigné que l’ENTP compte aujourd’hui environ 850 apprenants.

Aly SAWADOGO

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)