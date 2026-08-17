Audience du Président du Faso / Sacre à l’UFOA-B : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ félicite les Étalons U20 et promet une nouvelle dynamique pour le sport national

Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience le matin du lundi 17 août, aux Étalons U20, fraîchement couronnés Champions du Tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football (UFOA-B). Cette victoire décrochée le 9 août dernier à Yamoussoukro face aux Flying Eagles du Nigéria, qualifie directement la sélection nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 prévue en 2027 au Ghana.

‎Le Chef de l’État a salué la brillante prestation des jeunes joueurs ainsi que le travail remarquable du staff technique, soulignant que cette victoire fait la fierté de toute la Nation. « Soyez salués, soyez félicités pour le travail qui a été abattu, vous, les joueurs sur le terrain, l’encadrement technique et tous les soutiens. Le Peuple est fier de vous. Quand les Étalons jouent, c’est la Patrie ; tout le monde suit et attend des résultats », a déclaré le Président du Faso.

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‎Tout en les exhortant à maintenir la discipline et à « rester concentrés » pour les échéances futures, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ s’est montré attentif aux conditions de travail de l’équipe en rassurant d’y apporter les améliorations adéquates.

‎Une nouvelle approche pour accompagner la jeunesse

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‎Bien décidé à soutenir cette cuvée prometteuse, le Président du Faso a annoncé une réorganisation dans le suivi des sélections nationales : « Je peux vous assurer qu’à partir de maintenant, nous allons tout faire pour changer la méthode afin de mieux accompagner cette nouvelle génération ».

‎Pour la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, la Camarade Annick PIKBOUGOUM/ZINGUÉ OUATTARA, les jeunes Étalons ont fait une participation honorable à cette compétition à Yamoussoukro. Quatre victoires, un match nul, quatre fois le titre d’homme de match, la palme du meilleur gardien de la compétition et une qualification à la prochaine CAN de leur catégorie en 2027 sont, entre autres, les résultats engrangés par les Étalons U20 à ce Tournoi UFOA-B.

Au nom du groupe, le Capitaine des Étalons U20, Chérif Badra Ali BARRO, a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l’État pour son soutien constant et réaffirmé l’engagement de l’équipe à se battre au Ghana pour porter haut les couleurs du Burkina Faso.

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso