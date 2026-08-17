Audience du Président du Faso / Sacre à l’UFOA-B : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ félicite les Étalons U20 et promet une nouvelle dynamique pour le sport national

Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience le matin du lundi 17 août, aux Étalons U20, fraîchement couronnés Champions du Tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football (UFOA-B). Cette victoire décrochée le 9 août dernier à Yamoussoukro face aux Flying Eagles du Nigéria, qualifie directement la sélection nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 prévue en 2027 au Ghana.
Le Chef de l’État a salué la brillante prestation des jeunes joueurs ainsi que le travail remarquable du staff technique, soulignant que cette victoire fait la fierté de toute la Nation. « Soyez salués, soyez félicités pour le travail qui a été abattu, vous, les joueurs sur le terrain, l’encadrement technique et tous les soutiens. Le Peuple est fier de vous. Quand les Étalons jouent, c’est la Patrie ; tout le monde suit et attend des résultats », a déclaré le Président du Faso.
Tout en les exhortant à maintenir la discipline et à « rester concentrés » pour les échéances futures, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ s’est montré attentif aux conditions de travail de l’équipe en rassurant d’y apporter les améliorations adéquates.
Une nouvelle approche pour accompagner la jeunesse
Bien décidé à soutenir cette cuvée prometteuse, le Président du Faso a annoncé une réorganisation dans le suivi des sélections nationales : « Je peux vous assurer qu’à partir de maintenant, nous allons tout faire pour changer la méthode afin de mieux accompagner cette nouvelle génération ».
Pour la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, la Camarade Annick PIKBOUGOUM/ZINGUÉ OUATTARA, les jeunes Étalons ont fait une participation honorable à cette compétition à Yamoussoukro. Quatre victoires, un match nul, quatre fois le titre d’homme de match, la palme du meilleur gardien de la compétition et une qualification à la prochaine CAN de leur catégorie en 2027 sont, entre autres, les résultats engrangés par les Étalons U20 à ce Tournoi UFOA-B.
Au nom du groupe, le Capitaine des Étalons U20, Chérif Badra Ali BARRO, a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l’État pour son soutien constant et réaffirmé l’engagement de l’équipe à se battre au Ghana pour porter haut les couleurs du Burkina Faso.
Direction de la communication de la Présidence du Faso