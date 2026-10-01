Nuit de la Révolution progressiste populaire : Manga célèbre le triomphe du peuple

La Nuit de la Révolution progressiste populaire, initiée à l’occasion de l’an 4 de l’accession au pouvoir du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, s’est tenue, mercredi 30 septembre 2026, à la place de la Nation de Manga, dans le Nazinon.

Le Nazinon, à l’instar des autres régions du pays, a marqué le rendez-vous de la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP). En effet, parée des couleurs de l’an 4 de l’accession au pouvoir du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, la place de la Nation de Manga a servi de cadre à cette soirée commémorative, mercredi 30 septembre 2026.

L’évènement a réuni pendant plusieurs heures, populations, autorités et acteurs culturels venus des quatre coins de la région du Nazinon.

La Nuit de la RPP a été marquée par des prestations d’artistes en hommage aux forces combattantes et une présentation des principaux acquis et réalisations de la RPP. Sia Doumbia, un des participant à la manifestation et par ailleurs cordonnateur régional de la planète des jeunes panafricanistes du Nazinon a indiqué que cette nuit est une belle initiative qu’il faut apprécier. Il a soutenu que la projection a permis aux populations de prendre connaissance des acquis durant les quatre années de gestion du pouvoir du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. « Les uns et les autres ont compris à travers cette Nuit, les enjeux de la Révolution et les différents chantiers de développement du pays », a relevé Sia Doumbia.

Il a ajouté que la Nuit de la RPP participe à la sensibilisation des populations. Sia Doumbia a aussi fait savoir qu’au regard de la noblesse des actions du chef de l’Etat, cette manifestation va susciter davantage d’adhésion à sa vision révolutionnaire. Asseta Ouédraogo, participante à la Nuit de la Révolution et membre de la veille citoyenne régionale du Nazinon, a également salué l’initiative de la manifestation, en ce sens qu’elle permet de réunir les forces vives de la région du Nazinon.

« L’organisation de cette Nuit est une redevabilité envers le peuple. Elle va galvaniser les soutiens de la Révolution et convaincre les sceptiques à accompagner les actions du chef de l’Etat », a-t-elle estimé. Asseta Ouédraogo a indiqué que le bilan des quatre ans de la RPP est positif. Aussi, a-t-elle invité les populations à rester débout et mobilisée pour soutenir les initiatives déjà entamées par le chef de l’Etat. La gouverneure de la région

du Nazinon, Massadalo Yvette Nacoulma, s’est réjouie de voir la circonscription administrative, placée sous son autorité, mobilisée comme un seul homme pour célébrer la Nuit de la RPP.

« L’ensemble des villes, des villages, des campagnes de notre région est mobilisé pour que nous puissions manifester notre satisfaction pour toutes les réalisations engrangées dans notre pays et particulièrement dans le Nazinon durant ces quatre années de l’avènement du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré », a-t-elle indiqué.

La gouverneure du Nazinon a signifié que la Nuit de la RPP peut être qualifiée de triomphe du peuple burkinabè face à l’adversité.

Noufou SAWADOGO