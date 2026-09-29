Grand Virage Digital : le Grand Virage Digital ouvre officiellement ses portes

L’évènement numérique, le Grand Virage Digital, s’est tenu sur le thème : « Le digital, un outil, au service du développement socio-économique de nos nations », samedi 26 septembre 2026, à Ouagadougou.

Après sa présentation, mercredi 1er juillet 2026, au ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, le Grand Virage Digital a été organisée, samedi 26 septembre 2026, par son promoteur, Ibrahim Kafando. L’évènement numérique s’est tenu sur le thème : « Le digital, un outil au service du développement socio-économique de nos nations ».

De l’avis du promoteur de l’évènement, un téléphone et une connexion Internet sont des solutions qui peuvent permettre d’apprendre le graphisme, la programmation, le montage vidéo, l’intelligence artificielle, créer une entreprise, etc.

« Nous voulons contribuer à construire une génération africaine qui ne subit pas la révolution numérique, mais qui en saisit les opportunités pour développer son pays », a-t-il affirmé.

Selon le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Moussa Dicko, le numérique n’est plus un accessoire de nos sociétés. « Il est une école, un atelier, une boutique, un studio, un champ de bataille idéologique où les récits sont portés et un levier de souveraineté », a -t-il poursuivi. Moussa Dicko a fait savoir qu’à travers l’Intelligence artificielle (IA) et la circulation instantanée de l’information, l’ignorance numérique rend vulnérable à la désinformation, à la manipulation, aux escroqueries, à la dépendance technologique.

Pour le représentant de la ministre chargée de la Transition digitale, Ibrahim Patrick Congo, le véritable enjeu du Grand Virage Digital est de savoir comment le numérique peut contribuer à améliorer la vie des citoyens, accroître la performance des entreprises, moderniser les services, créer des emplois stimuler l’innovation et renforcer la souveraineté.

« Notre défi est de faire émerger davantage de développeurs, de créateurs de solutions, d’entrepreneurs numériques, de spécialistes des données, des professionnels de la cybersécurité, des créateurs de contenus professionnels et de jeunes capables d’utiliser les technologies émergentes pour développer des activités économiques », a-t-il déclaré. Ibrahim Patrick Congo a recommandé aux jeunes entrepreneurs de ne plus considérer le digital comme un outil de communication, mais un instrument d’apprentissage.

Boukary BONKOUNGOU

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)