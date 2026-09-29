Primature: le management collaboratif au cœur d’un team building des responsables de structures

La direction des ressources humaines (DRH) de la Primature a organisé les 26 et 27 septembre 2026 à Koudougou, une session de renforcement des capacités des responsables des structures centrales, rattachées et de mission de la Primature, autour du thème : « Team building et management collaboratif ».

La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée, le samedi 26 septembre, par le directeur de cabinet du Premier ministre, le camarade Mamadou Dembélé. Organisée sur 48 heures, cette activité visait à renforcer le leadership des responsables, à améliorer les pratiques managériales et à consolider la collaboration entre les différentes entités de la Primature. A l’ouverture des travaux, le directeur de cabinet a salué la disponibilité des participants et remercié le cabinet Yel Conseil pour son accompagnement. Insistant sur l’importance des relations humaines dans la performance des organisations, le camarade Mamadou Dembélé a appelé à renforcer la cohésion, la confiance et la fluidité des échanges entre collaborateurs.

« C’est dire combien il est important d’avoir une bonne cohésion de groupe, une bonne entente, des relations fluides entre collaborateurs », a-t-il souligné. Pour lui, la performance d’une institution ne dépend pas uniquement des moyens techniques et organisationnels. Elle repose également sur la capacité des équipes à travailler en synergie et à se mobiliser autour d’objectifs communs. Abordant la question du

leadership, il a rappelé le rôle central du manager dans la mobilisation des équipes.

« Un bon manager doit être un chef d’orchestre », a-t-il indiqué, invitant les responsables à

davantage écouter, motiver et fédérer leurs collaborateurs.

« La Primature est composée de différentes entités. Mais la performance globale est

tributaire de l’efficacité de chaque maillon », a-t-il ajouté. A l’approche du dernier trimestre de l’année, le directeur de cabinet a appelé les responsables de structures à redoubler d’engagement autour du camarade Premier ministre, chef du gouvernement,

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour la directrice des ressources humaines de la Primature, la camarade

Mariam Nacanabo, cette rencontre devrait également favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les responsables et renforcer la synergie d’actions. « Il faut que les uns et les autres puissent se parler pour qu’il y ait une synergie d’actions », a-t-elle relevé. Selon le directeur général de Yel Conseil, le camarade André Yelbeogo, les travaux devraient notamment permettre aux participants de mieux comprendre les différents profils et modes de fonctionnement au sein d’une équipe, à travers l’approche Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI), ainsi que de développer des aptitudes liées à la communication, à l’écoute, à la confiance et à la résilience.

La première journée a été consacrée à des activités visant à renforcer la compréhension collective, la reconnaissance mutuelle et la connaissance de soi et des autres. Le premier atelier, consacré à la « Fresque de la nouvelle vision du Burkina Faso », a permis aux participants de mieux appréhender la direction prise par le pays et de réfléchir collectivement à leur contribution à sa réalisation. A travers cet exercice, les responsables ont été invités à inscrire leur rôle dans une dynamique plus large, en lien avec les orientations et les objectifs poursuivis au niveau national.

L’atelier « La reconnaissance » a ensuite offert un cadre d’expression et de valorisation entre collègues. Les participants ont été amenés à témoigner leur reconnaissance, à relever les qualités et les contributions de leurs collaborateurs et à renforcer ainsi les liens humains au sein des équipes. Le troisième atelier, « Connaître son profil », a porté sur les préférences cérébrales à travers l’approche HBDI. Il a permis aux participants de mieux connaître leur propre profil ainsi que celui de leurs collaborateurs, afin de mieux comprendre les différentes façons de penser et d’interagir au sein d’une équipe. Cette démarche visait notamment à favoriser une communication plus efficace, à prévenir les

incompréhensions, à valoriser la diversité des intelligences et à améliorer la collaboration, la résolution des problèmes, l’organisation du travail et la prise de responsabilité.

Les échanges et le débriefing ont permis de mettre ces enseignements en perspective avec les exigences de performance et de résultats au sein des structures de la Primature.

La deuxième journée a été consacrée aux activités de plein air, conçues pour renforcer davantage les liens entre les participants et développer la cohésion, la résilience, la communication et l’esprit d’équipe. A travers plusieurs exercices collectifs, les responsables des structures de la Primature ont été amenés à mettre en pratique des valeurs essentielles au travail collaboratif, notamment la persévérance, la solidarité, l’écoute et la confiance mutuelle.

Les participants ont ainsi pris part à un atelier de tir à la corde axé sur la résilience. L’exercice leur a permis de mettre en évidence l’importance de la persévérance, de la solidarité et de la mobilisation collective dans l’atteinte d’un objectif commun. L’atelier « Chaîne de collaboration » a, quant à lui, mis l’accent sur le resserrement des liens entre collègues et sur la nécessité d’une communication efficace pour favoriser la cohésion et l’efficacité du travail en équipe. Des séances de débriefing ont permis de tirer les principaux enseignements de ces différentes expériences et de les mettre en perspective avec les réalités professionnelles.

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La dynamique s’est poursuivie avec les ateliers « One Team, One Spirit, One Goal » et « La roue humaine », centrés respectivement sur l’unité, l’esprit collectif, l’alignement autour d’un objectif partagé et la mobilisation de l’intelligence collective. Les participants ont été invités à développer la confiance, l’écoute active, la responsabilisation, la coordination et le soutien mutuel, tout en maintenant le cap vers les résultats. Au terme de ces deux journées, plusieurs participants ont relevé les acquis de cette expérience, notamment en matière de cohésion, de connaissance mutuelle et de collaboration entre les différentes structures de la Primature.

Pour le conseiller spécial du Premier ministre, le camarade Alfred Tiendrebeogo, ces deux jours ont permis de « resserrer la cohésion entre les équipes ». Il a expliqué que les responsables étant souvent répartis sur différents sites en fonction des missions de leurs équipes, cette rencontre leur a offert l’occasion de mieux se connaître, d’interagir davantage et de mieux cerner les forces et les « zones d’ombre » des uns et des autres. Il estime que cette expérience permettra également de recentrer les différentes équipes sur la mission confiée à la Primature.

« Nous espérons en tout cas, au sortir de ce team building-là, apporter encore plus d’amour au travail, plus d’abnégation et surtout atteindre ensemble les résultats et les objectifs », qui leur seront assignés, a-t-il déclaré. Pour le conseiller spécial du camarade Premier ministre, les différents exercices ont également amené les participants à reconsidérer certaines pratiques et manières de travailler au sein des équipes.

« Chacun est utile, chacun, en fonction de sa carrière, en fonction de ce qu’il sait faire, en fonction également de son vécu, a des forces et a peut-être des zones d’ombre », a-t-il relevé. Pour sa part, la camarade Reine Valérie Diessongo/Somda, comptable principale des matières de la Primature, a salué l’initiative des premières autorités. Elle a notamment apprécié les échanges entre responsables qui ont permis aux participants de mieux se connaître et de se familiariser davantage les uns avec les autres.

« A l’issue des deux jours de formation, on a appris beaucoup de choses », a-t-elle témoigné, soulignant que les enseignements pourront être mis à profit aussi bien au sein de leurs propres structures qu’avec les collaborateurs des autres entités de la Primature. Elle a enfin souhaité la reconduction de ce type d’initiative et son éventuelle extension à l’ensemble des agents de la Primature : « En espérant avoir encore des team building, et pourquoi pas pour tout le monde, tous les agents. »

A travers ces différentes activités, les responsables des structures de la Primature ont ainsi pu expérimenter, dans un cadre participatif, les principes du

management collaboratif et réfléchir à leur transposition dans leurs environnements professionnels. Au terme de ces 48 heures, la session aura ainsi combiné réflexion, apprentissage et exercices pratiques, avec pour ambition de consolider les relations entre les différentes structures de la Primature et de favoriser une culture managériale davantage fondée sur la collaboration, la complémentarité, la cohésion et la recherche de résultats.

DCRP/Primature