Une nuit historique

La Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) se tient, ce mercredi 30 septembre 2026 à partir de 18 heures à la Place de la Révolution à Ouagadougou. Cette activité de haute portée revêt un double objectif : rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et présenter les acquis engrangés en quatre ans dans divers domaines (santé, agriculture, sport, technologie, mines, etc.). Plus de 10 000 personnes sont attendues à Ouagadougou pour cette Nuit de la RPP, qui sera vécue simultanément dans les autres chefs-lieux de région et les représentations et missions diplomatiques du Burkina Faso.

Trois séquences vont meubler cette commémoration, notamment un spectacle d’installation prévu, de 18 h à 20 h, la présentation des acquis de 20 h à minuit et le grand concert de la Révolution de minuit à 2 h du matin. En clair, cette nuit va permettre d’une part de louer les sacrifices consentis et les résultats obtenus par les forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme et d’autre part de revisiter les avancées enregistrées par le Burkina Faso, sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Aussi l’occasion sera-t-elle mise à profit pour dégager les perspectives dans la mise en œuvre de la RPP, qui a pour, entre autres, ambitions de conquérir la souveraineté nationale et de promouvoir le développement endogène.

Contrairement à ceux qui lui confèrent un caractère uniquement festif ou des allures de « Djandjoba », la Nuit de la RPP va constituer un symbole fort, un moment historique pour la Nation. Elle va permettre de fêter le nouveau Burkina en construction grâce à la vision du chef de l’Etat, déterminé à redonner au pays sa dignité. Depuis son avènement au pouvoir, le

capitaine Traoré écrit avec brio de nouvelles pages de l’histoire sociopolitique du Burkina Faso. Dans le contexte actuel de combat contre le terrorisme, il a changé le visage de l’armée, en la réorganisant et en la rééquipant considérablement. Cette politique de renforcement des

capacités opérationnelles des forces combattantes a permis de contrer véritablement l’action des groupes armés. Le taux de reconquête du territoire national est passé de 73,56 % en décembre 2025 à 74,53 % au 30 juin 2026. Cette montée en puissance de l’armée a eu un impact positif sur le plan humanitaire, avec le retour de plus de 1,4 million de personnes déplacées dans leurs localités d’origine, selon un récent bilan gouvernemental. Au plan sécuritaire, le Burkina Faso a fait des bonds appréciables, ces quatre dernières années. De nombreuses zones, autrefois aux mains des terroristes, ont été reprises par l’armée, qui vole de victoire en victoire.

S’il œuvre à l’amélioration de la situation sécuritaire, le président du Faso, parfaitement en phase avec les aspirations du peuple, travaille également à faire prospérer socialement et économiquement le pays. Le chef de l’Etat mène des actions dans tous les secteurs pour transformer le Burkina Faso en un eldorado, comme il en a fait le serment. En plus du travail entrepris pour développer le patriotisme, réformer l’administration et développer les infrastructures, le capitaine Traoré multiplie la création des usines (SOFATO, BRAFASO, TEXTFORCES…) pour promouvoir le « consommons local » et transformer structurellement l’économie nationale.

Autant dire que la trajectoire du Burkina a fondamentalement changé et s’inscrit désormais dans le prolongement de la Révolution démocratique et populaire (RDP) de Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 par les impérialistes et leurs relais. En marchant sur les traces de son devancier, le leader de la RPP fait face à plusieurs tentatives de déstabilisation, mais il est plus que jamais engagé à aller jusqu’au bout. Les plans ourdis sans succès par les impérialistes et leurs valets locaux pour stopper son élan le laissent de marbre.

La Nuit de la RPP vient à point nommé pour saluer, le courage, la résilience, le sens de l’initiative, la détermination à toute épreuve et les œuvres du chef de l’Etat et de son gouvernement. S’il est de bon ton de dresser un bilan des acquis, ce qui est un devoir de

redevabilité, l’heure est à la réaffirmation du soutien aux autorités et à la mise en œuvre de la RPP, car, les défis à relever restent nombreux. Tribune d’introspection et de projection vers l’avenir, la Nuit de la RPP va permettre de remobiliser les énergies pour poursuivre le chemin vers la prospérité. Demain sera meilleur…

Kader Patrick KARANTAO