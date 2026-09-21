Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu ce lundi 21 septembre 2026 en audience, les lauréates du concours de détection de talents scientifiques féminins « HAKILI Mousso », conduite par la Ministre Conseillère spéciale du Président du Faso, chargée du Développement technologique, la Camarade Dr Floriane OUÉDRAOGO/ZONGO.

Ce lundi 21 septembre était « jour de rentrée » à Koulouba pour les filles lauréates du concours national de détection des talents scientifiques féminins « HAKILI Mousso » et les meilleurs enseignants dans les disciplines scientifiques. Dans cette “salle de classe” d’une heure, ils ont eu droit à une master class du Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, sur l’importance des disciplines scientifiques dans le développement.

Outre les félicitations pour leur esprit d’abnégation, de surpassement de soi, le Leader de la Révolution Progressiste Populaire a prodigué des conseils aux lauréates. Il s’agit entre autres de l’amour des métiers scientifiques, du travail, de la confiance en soi. « Ne vous fixez-pas de limites. Vous êtes capables de tout faire. (…) Demain, nous attendons de vous des ingénieurs en mécanique, mécatronique, électronique, en physique, en astrologie. Vous devez vous donner des objectifs et les atteindre », a dit le Chef de l’État.

HAKILI Mousso, un creuset pour l’éclosion d’une élite féminine

Le Leader de la Révolution Progressiste Populaire, a rappelé que le Concours « HAKILI Mousso » ne s’inscrit pas dans la politique du genre importée par les impérialistes avec le dessein d’opposer les femmes aux hommes. « Nous nous inscrivons dans une politique d’élite. Encourager les femmes vers certains métiers qui nous intéressent », a indiqué le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Au cours de cette audience, le Président du Faso a réitéré son engagement pour le développement du Burkina Faso dont la clé de voûte repose sur la qualité des ressources humaines.

La première en chimie à « HAKILI Mousso », Inès Marie Fabiolas NIKIEMA est ressortie bien confiante de l’entretien avec le Chef de l’État. Celle qui rêve de faire carrière dans l’aéronautique pour participer à développer son pays, a pris l’engagement de bien travailler et afin d’être un modèle pour les autres jeunes.