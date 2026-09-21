Transition verte en Chine : Un nouvel élan pour la coopération sino-européenne

La Chine poursuit résolument sa transition écologique dans la mise en œuvre de son 15e plan quinquennal, plaçant la civilisation écologique au cœur de ses stratégies nationales. Au fil des décennies, elle a réalisé des progrès remarquables en matière de protection de l’environnement et de développement vert, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la coopération internationale.

CGTN français a interviewé Arvea Marieni, Conseillère senior de l’Organisation Mondiale du Design Vert (WGDO) et Directrice des solutions d’ingénierie pour la transition écologique de BEAM CUBE, elle partage sa lecture des avancées de la Chine en matière de développement durable, les points de convergence entre la Chine et l’Union européenne sur les stratégies vertes, ainsi que la valeur universelle du concept de civilisation écologique pour la gouvernance écologique mondiale. Retrouvez l’intégralité de l’interview à travers ces liens :

https://francais.cgtn.com/2026/09/21/ARTI1789973249692863

facebook.com/reel/1638170967913279/

https://x.com/CGTNFrancais/status/2101933454237520212

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français