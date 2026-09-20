Renforcement de la souveraineté sur les ressources extractives dans l’AES : la nécessité de valoriser et transformer in situ, une des conditions

La VIIIe édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest et de la Ire édition de la Semaine de l’énergie, des mines et des hydrocarbures de l’Alliance des Etats du Sahel ont refermé leurs portes, le vendredi 18 septembre 2026, à Ouagadougou.

Les lampions de la VIIIe édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) et de la Ire édition de la Semaine de l’énergie, des mines et des hydrocarbures de l’Alliance des Etats du Sahel (SEMH-AES) se sont éteints officiellement, le vendredi 18 septembre 2026, à Ouagadougou. Les deux évènements se sont tenus sur le thème : « Gouvernance des ressources extractives : enjeux géopolitiques, défis et opportunités pour les Etats Africains ».

Au total, sept panels, dont deux de haut niveau, six sessions ordinaires, trois panels techniques, quatre sessions techniques ont rythmé la rencontre, selon le rapporteur général, Bansseli Yonly. Selon lui, ces rencontres ont permis de formuler des recommandations pertinentes à l’endroit des gouvernants du Burkina, du Mali et du Niger.

Au nombre de celles-ci, il a mentionné la maîtrise de l’information géologique dans les trois Etats, en particulier la zone des trois frontières ; l’exploration et la transformation et la valorisation des ressources au profit des populations. Les participants ont préconisé également le renforcement des capacités des ressources humaines dans les secteurs de l’énergie, des mines et des hydrocarbures, à travers la création des centres régionaux d’excellence.

Par ailleurs, ils ont plaidé pour le développement des projets structurants conjoints au sein de l’AES et la mise en place d’un comité de suivi des recommandations.

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, représentant le Premier ministre, a félicité les participants pour la qualité des recommandations formulées.

Il a souligné que les réflexions ont permis d’identifier plusieurs défis majeurs qui doivent être relevés, si L’AES veut parvenir à une meilleure valorisation des ressources naturelles des Etats membres.

Il a cité, entre autres, le renforcement des capacités nationales, le développement du contenu local, la protection de l’environnement et le développement durable, ainsi que la maitrise de l’insécurité. Selon lui, la valorisation des ressources extractives doit contribuer au développement économique et social des populations, tout en préservant les ressources naturelles.

« Nos politiques extractives doivent concilier à la fois rentabilité économique, justice sociale et préservation des écosystèmes pour les générations à venir », a-t-il déclaré. Yacouba Zabré Gouba a soutenu que les recommandations des participants à l’édition conjointe de la SAMAO et de la SEMH-AES vont constituer une feuille de route pour guider les réformes et renforcer la coopération entre les Etats. Il a formulé le vœu que les partenariats noués et les engagements pris au cours de la semaine soient traduit en actions concrètes et durables.

Galedie Kétoura SIMPORE

Déborah YAMEOGO

(Stagiaire)