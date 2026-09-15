IIes Jeux de l’AES/Football : Mali-Burkina Faso A : 1 (4) – 1 (2) : les Aiglons en or au bout du suspense

Le Mali a remporté le tournoi de football des 2es Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), hier 15 septembre 2026 au stade du 4-Août de Ouagadougou. Accrochés (1-1) au terme du temps réglementaire par le Burkina Faso A, les Aiglons ont fait la différence lors de la séance des tirs au but (4-2). Une victoire qui vient couronner un parcours convaincant des Maliens.

Les 2es Jeux de l’AES connaissent désormais leur vainqueur en football. Au terme d’une finale indécise, le Mali a décroché la médaille d’or devant le Burkina Faso A. Pourtant, devant leur public, les Etalons U17 ont entamé la rencontre avec beaucoup d’envie. Dès le coup d’envoi, les jeunes burkinabè prennent les commandes du jeu et se montrent entreprenants. Cette domination ne tarde pas à être récompensée.

A la 8e minute, sur un coup de pied à l’entrée de la surface malienne, le gardien Abdoul Razack Coulibaly est mis en difficulté. En tentant de repousser le ballon, il le renvoie dans l’axe. A l’affût et libre de tout marquage, Cheick Fatawou Konaté surgit et propulse le cuir au fond des filets. Le Burkina Faso ouvre ainsi le score. Menés, les Aiglons réagissent rapidement. Les Maliens mettent davantage le pied sur le ballon et imposent progressivement leur rythme. Les Etalons sont contraints de défendre leur avantage.

Solidaires, ils parviennent toutefois à préserver leur avance jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre évolue peu. Le Mali accentue la pression et multiplie les offensives. Les efforts des Aiglons finissent par être récompensés lorsqu’ils obtiennent un penalty. Ismail Kamissoko (59e) ne tremble pas et transforme la sentence, remettant les deux équipes à égalité. Dès lors, les deux formations se livrent une bataille acharnée, sans parvenir à faire la différence. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score de 1-1 reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Comme il fallait impérativement désigner un vainqueur, les deux équipes se retrouvent face à la fatidique séance des tirs au but. A cet exercice, les Maliens se montrent plus adroits et plus sereins. Ils réussissent quatre tentatives contre seulement deux pour les Burkinabè et s’imposent ainsi 4-2. Le Mali brandit donc le trophée et décroche la médaille d’or, assortie d’une enveloppe de 5 millions de FCFA. Finaliste malheureux, le Burkina Faso A se console avec la médaille d’argent et 3 millions de FCFA. Battu (1-0) par le Burkina Faso A en demi-finale, le Niger s’est adjugé la troisième place en dominant l’équipe B du Burkina Faso.

Les Nigériens repartent avec la médaille de bronze et une prime de 2 millions de F CFA. Dans le palmarès des distinctions individuelles, le Malien Issiaka Koné a été désigné meilleur joueur du tournoi. Son compatriote Abdoul Razack Coulibaly, malgré son intervention malheureuse sur l’ouverture du score, décroche le titre de meilleur gardien. Pour rappel, le tournoi de football des 2es Jeux de l’AES a regroupé quatre équipes, dont deux représentants du Burkina Faso.

Ollo Aimé Césaire HIEN