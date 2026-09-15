Bitumage de la route Koudougou-Nandiala-Kindi-Siglé : démarrage des études environnementales et sociales

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle en matière de transport au Burkina, il est prévu la réalisation des travaux de construction et de bitumage de la Route départementale n°42 (RD42) Koudougou-Nandiala-Kindi-Siglé, sur un linéaire de 71,8 Km. Selon des sources proches du dossier, en vue de la préparation de ce projet, les études environnementales et sociales ont démarré (…)

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