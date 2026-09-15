Espace AES : Pour des frontières au service de la paix et du développement

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Camarade Emile ZERBO, représentant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a présidé, le mardi 15 septembre 2026, à Ouagadougou, la cérémonie officielle d’ouverture de la rencontre de validation et d’adoption d’un Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel, relatif à la coopération transfrontalière, et d’une Décision portant institution d’un cadre de concertation transfrontalier entre les autorités administratives des régions frontalières de la Confédération des Etats du Sahel.

Dans son discours, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Camarade Emile ZERBO, représentant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a souligné que cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision des Chefs d’Etat du Mali, du Niger et du Burkina Faso de bâtir une Confédération forte, souveraine et résolument engagée en faveur de la sécurité et du développement endogène. Pour lui, la mise en place de ce mécanisme institutionnel constitue un cadre confédéral dont l’importance n’est plus à démontrer. « Il permettra aux Gouverneurs des régions frontalières de disposer désormais d’un espace formel d’échanges, de coordination et de mutualisation de leurs ressources, de leurs efforts et de leurs actions face aux défis communs, notamment la sécurisation des zones frontalières, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la gestion concertée des ressources naturelles partagées, la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, la promotion du commerce et des échanges économiques entre nos territoires », a-t-il indiqué au nom du Premier Ministre.

Le Ministre d’Etat, le Camarade Emile ZERBO, a, par ailleurs, appelé au renforcement de la coordination entre les autorités administratives des régions frontalières de l’espace de l’AES. Au nom du Chef du Gouvernement burkinabè, il a invité les Gouverneurs à s’approprier pleinement ce mécanisme et à en faire un outil de gouvernance de proximité, capable d’anticiper les crises, de prévenir les tensions et de promouvoir un développement harmonieux des territoires frontaliers.

Pour sa part, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali, Porte-Parole du Gouvernement, le Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY, a présenté la coopération transfrontalière comme un levier essentiel pour transformer les zones frontalières de l’espace AES en véritables espaces de paix, d’intégration et de développement. « Les frontières constituent des espaces de vie et d’échanges, où les communautés entretiennent depuis des siècles des relations sociales, culturelles, économiques et familiales », a-t-il soutenu.

Selon le Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY, le Protocole additionnel soumis à validation permettra de mieux structurer les relations entre administrations et les collectivités de part et d’autre des frontières, notamment dans les domaines du commerce, de la mobilité, de la gestion des ressources naturelles et de la prévention des conflits.

Le Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du Territoire du Niger, Monsieur Ayouba ABDOURAHMANE, a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière afin de relever collectivement les défis sécuritaires et socio-économiques auxquels sont confrontés les Etats de la Confédération de l’AES. Il a appelé à dépasser les approches strictement nationales face aux menaces qui affectent les espaces frontaliers. « La mise en place d’un cadre de collaboration entre les autorités administratives permettra notamment de renforcer le partage de renseignements, la surveillance des zones frontalières et la coordination des opérations, tout en favorisant le développement de ces territoires », a-t-il précisé. Pour le chef de la délégation nigérienne, les deux instruments juridiques soumis aux travaux contribueront ainsi à consolider l’intégration, la solidarité et la coopération entre les trois Etats de la Confédération de l’AES.