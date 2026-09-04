Carnet d’audience du PDS de la commune de Ouagadougou : Aïcha Koné apporte son soutien au Burkina Faso et à la dynamique de l’AES

La culture, la fraternité et l’engagement pour le Burkina Faso étaient au cœur de la rencontre d’échange entre le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, le camarade Maurice KONATÉ, et la célèbre artiste ivoirienne Aïcha KONÉ, affectueusement appelée « Mama Africa ».

En séjour à Ouagadougou dans le cadre de la célébration des 45 ans de carrière de Zougnazagemda (Issiaka OUÉDRAOGO), récemment élevé au rang de Trésor Humain Vivant, la diva ivoirienne a effectué une visite de courtoisie au Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, le camarade Maurice KONATÉ à l’Hôtel de ville.

Au cours des échanges, Aïcha KONÉ a salué les efforts engagés pour l’embellissement de la capitale et rendu hommage au leadership du premier responsable de la ville : « Je viens dire bravo à un fils qui se bat », a-t-elle déclaré.

Réaffirmant son attachement au Burkina Faso, l’artiste a également exprimé sa solidarité et son soutien au peuple burkinabè, ainsi qu’à la dynamique de l’Alliance des États du Sahel (AES).