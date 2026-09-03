Mobilité urbaine dans le Nakambé : l’Agence Faso Mêbo inaugure sa première voie pavée à Tenkodogo

L’Agence Faso Mêbo de la région du Nakambé a inauguré, le 1er septembre 2026, à Tenkodogo, sa toute première rue pavée, d’une longueur de 200 mètres sur 7 mètres de large pour un coût de plus 62 millions F CFA.

La rue reliant la route nationale 16 à la cité du 11-Décembre de Tenkodogo en passant devant la représentation de la maison de l’Entreprise du Burkina dans le Nakambé est désormais carrossable. Longue de 200 m et entièrement pavée par l’Agence Faso Mêbo, elle a été ouverte à la circulation le 1er septembre 2026 par le secrétaire général de la région du Nakambé, Tasséré Nacoulma.

Celui-ci a en effet rappelé que cette rue, jadis en mauvais état était difficile à pratiquer par les usagers. Il a donc salué le professionnalisme de l’Agence Faso Mêbo qui a finalisé les travaux de réhabilitation en cinq mois : « Cette voie, jadis impraticable, est désormais en très bon état et évitera beaucoup de problèmes de circulation aux usagers de la route ». Il a réitéré ses encouragements à l’endroit des fils et filles de la région du Nakambé pour la mobilisation des fonds qui ont permis de réhabiliter cette rue.

Le coordonnateur de l’Agence Faso Mêbo du Nakambé, l’adjudant Inoussa Kanazoé, a souligné que son équipe a travaillé à un rythme soutenu pour finaliser les travaux de réhabilitation de cet axe malgré les moyens insuffisants mis à sa disposition. Toutefois, il a fait savoir qu’avec les apports multiformes de la population, les travaux ont été achevés pour un coût total de 62 240 750 F CFA.

Pour lui, cela témoigne de l’intérêt porté au développement de la ville et la confiance placée à cette initiative présidentielle. L’adjudant Kanazoé a rassuré les contributeurs à l’Agence Faso Mêbo que plusieurs autres projets sont en cours. Le représentant des donateurs, Boukaré Yamneda, a invité la population de Tenkodogo à redoubler d’effort pour l’embellissement de la ville.

La fin de la cérémonie a été marquée par la coupure du ruban par les autorités et une marche symbolique sur le nouvel axe pour constater la qualité de l’ouvrage. Puis s’en est suivie une séance de plantation d’arbres aux abords de la nouvelle rue pavée.

Anselme KAMBIRE

Eben-Ezer BAMOGHO

(Stagiaire)