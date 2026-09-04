En circulation, il n’est pas rare de voir que certains usagers changent de direction, ou de voie, tournent ou se rabattent sans prendre au préalable la peine de signaler leur intention aux autres usagers. Pourtant, le clignotant n’est pas un accessoire décoratif. Il constitue un moyen essentiel de communication entre les usagers de la route. Il ne sert pas de justifier une manœuvre déjà effectuée. Son utilisation correcte permet de situer les autres acteurs de la circulation de prendre en compte les options d’un usager positionné à l’avant afin d’anticiper les mouvements et de réduire les risques d’accident. Ainsi, le clignotant doit être actionné suffisamment tôt pour permettre à l’environnement de celui qui l’actionne de comprendre son intention dans la progression. Il s’agit d’un élément important dans la circulation en ce sens qu’il organise la progression, favorise les dépassements et préserve la sécurité des usagers. Il faut faire du clignotant un réflexe, et non une option.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO