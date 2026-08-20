Contrôle des prix des produits de grande consommation Des produits saisis, des boutiques scellées et les propriétaires à l’agence Faso Mêbo de Ouahigouya.

La Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (DRICA) de Yaadga a effectué, mercredi 19 août 2026 à Ouahigouya, une opération de contrôle des prix des produits de grande consommation. Une sortie de terrain qui vise à contenir la surenchère, à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et à débarrasser les étals des produits prohibés ou impropres à la consommation.

À Ouahigouya, la lutte contre la vie chère ne se mène pas seulement dans les bureaux. Elle se poursuit également dans les marchés, les boutiques et les différents points de vente. C’est dans cette dynamique qu’une équipe de la direction rrégionale de l’Iindustrie, du commerce et de l’artisanat (DRICA) de Yaadga conduite par le directeur régional Mahamadou Zoré a investi le terrain, mercredi 19 août 2026, pour contrôler les prix des produits de grande consommation.

Accompagnés de la sécurité, les responsables de la DRICA ont sillonné plusieurs lieux de commerces de la ville afin de vérifier les prix pratiqués, le respect des dispositions réglementaires ainsi que la conformité des produits mis à la disposition des consommateurs. L’initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de lutter contre le phénomène de surenchère et de garantir aux populations un accès aux produits essentiels dans des conditions conformes aux textes en vigueur. Elle vise également à renforcer la protection des consommateurs face à la commercialisation de produits prohibés ou impropres à la consommation.

Au cours de la tournée, les agents de contrôle ont procédé à des vérifications dans plusieurs boutiques. Les prix pratiqués ont été examinés avec attention, de même que la nature et la conformité des marchandises exposées. Dans certains points de vente, les contrôleurs ont constaté le respect des règles. Les responsables concernés ont été félicités pour leur comportement et leur volonté de se conformer à la réglementation.

Assainir le marché pour le bien-être de tous

Pour le directeur régional en charge du commerce de Yaadga, Mahamadou Zoré cette démarche traduit surtout la nécessité d’instaurer un climat de confiance entre les services de contrôle, les commerçants et les consommateurs. « Le Camarade ministre en charge du commerce lors de sa dernière conférence nous a fortement instruit de ne plus lésiner. La période de sensibilisation est dépassée. Si les prix sont justifiés nous n’avons rien à les reprocher. Mais si c’est les habituels comportements de cupidité de certains acteurs véreux qui veulent s’enrichir sur le dos des populations et comme l’a dit le Camarade ministre de l’industrie du commerce et de l’artisanat, pas simplement d’amende, mais en plus, réquisition pour rembourser le peuple à travers des travaux d’intérêts communs. Notre objectif n’est pas de fermer les boutiques, encore moins de mettre les commerçants en difficulté. Nous voulons que chacun comprenne que le respect de la réglementation protège à la fois le commerçant et le consommateur », a-t-il expliqué.

Le responsable régional a par ailleurs invité les commerçants à considérer les opérations de contrôle comme des occasions de mieux connaître et de respecter les règles. « Nous demandons aux commerçants de se mettre en règle. Celui qui respecte les textes n’a rien à craindre lors d’un contrôle. Au contraire, il contribue à protéger les consommateurs et à renforcer la crédibilité de notre système commercial », a-t-il ajouté.

A chaque lieu de vente, l’équipe de la DRICA a vérifié minutieusement la publicité des prix, les dates de fabrication, de péremption et les conditions de stockage conformément aux textes. Du côté des commerçants, l’opération n’a pas été perçue sous le même angle. Plusieurs responsables de boutiques ont salué la démarche de la DRICA, estimant que les contrôles réguliers peuvent contribuer à assainir le secteur du commerce.

Le respect des prix une responsabilité collective

C’est le cas de Boureima Guiro de responsable de la boutique « l’Alimentation Force vive de Ouahigouya » au secteur N°2 qui s’est réjoui de cette initiative. « C’est une bonne chose que les services de contrôle viennent régulièrement dans les boutiques. Cela nous permet de savoir si nous sommes réellement en conformité avec les textes et d’éviter des erreurs », a-t-il confié. Pour lui, le contrôle permet également de protéger les commerçants qui font l’effort de respecter les prix et les normes. « Quand tout le monde respecte les mêmes règles, la concurrence devient plus saine et le consommateur sait à quoi s’en tenir », a-t-il souligné.

Si certains responsables de boutiques ont reçu les encouragements des agents de contrôle, d’autres ont, en revanche, été confrontés aux conséquences du non-respect des règles. C’est le cas de Soumaila Forgo et six (06) autres au secteur 14 quartier Siguivoussé de Ouahigouya qui ont vu leurs produits saisis et les boutiques fermées pour manque de publicité des prix des produits et la découverte des produits prohibés ou impropres à la consommation. Les responsables concernés ont également été conduits auprès de l’Agence Faso Mêbo de Ouahigouya. Face à ces sanctions, certains responsables de commerces concernés n’ont pas caché leur regret. C’est le cas de Soumaila Forgo. « Nous reconnaissons que nous avons manqué de vigilance. Nous regrettons cette situation et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus », a -t-il reconnu.

Sékou Kindo, responsable de la boutique « commerce général Kindo et Frères » à Siguinvoussé a saisi l’occasion pour adresser un message à ses collègues commerçants. « Nous invitons tous les commerçants à faire tout leur possible pour être dans la légalité. Il vaut mieux respecter les règles que d’attendre un contrôle pour constater qu’on est en faute », a-t-il déclaré.

Au cours de l’opération de ce 19 août à Ouahigouya, sur un total de 11 boutiques contrôlées, 07 ont vu leurs portes fermées et les propriétaires conduits aux travaux d’intérêts communs. À travers cette opération, la DRICA de Yaadga entend rappeler que la protection du consommateur et la lutte contre la vie chère demeurent des priorités des autorités. Le contrôle des prix, la surveillance des pratiques commerciales et la lutte contre les produits prohibés constituent ainsi des leviers importants pour assainir le marché. Le directeur régional en charge du commerce a appelé les commerçants à ne pas attendre les opérations de contrôle pour se mettre en règle. « Le message est simple : chacun doit faire sa part. Nous encourageons les commerçants qui respectent les textes et nous allons continuer à sensibiliser et à contrôler ceux qui ne les respectent pas », a-t-il martelé.

Bassirou BADINI bassirouba264@gmail.com