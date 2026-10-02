Hommage à Thomas Sankara : les serviteurs du peuple invités à la probité

Le cérémonial d’hommage militaire au Président Thomas Sankara et à ses compagnons s’est déroulé, le jeudi 1er Octobre 2026, au Mémorial Thomas Sankara, sous la présidence du ministre des Serviteurs du peuple, Mathias Traoré.

La population s’est encore mobilisée, ce jeudi 1er octobre 2026, pour rendre hommage au Président Thomas Sankara, à l’occasion du cérémonial mensuel d’hommage militaire organisé en son nom. Pour ce mois d’octobre, l’activité a été placée sous la présidence du ministre des Serviteurs du peuple, Mathias Traoré.

Comme d’habitude, les tambours et les trompettes militaires de la fanfare de la Gendarmerie nationale ont résonné à la place du Mémorial Thomas Sankara, en présence du personnel du ministère des Serviteurs du peuple. Mathias Traoré a fait savoir que ce cérémonial offre l’occasion au peuple de s’arrêter et de s’interroger sur ce que l’histoire enseigne et sur ce qui doit être fait pour la transmettre aux générations présentes et futures. Pour lui, il s’agit d’un hommage mérité à celui qui a été le père de la Révolution d’août 1983. Selon lui, le parcours, la prise de position et l’action de Thomas Sankara continuent d’inspirer au Burkina Faso et au-delà des frontières.

Le ministre des Serviteurs du peuple a aussi ajouté que cet hommage, qui intervient au lendemain de la célébration de l’an 4 de l’arrivée du pouvoir du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, donne un sens à cette mémoire. C’est précisément là que commence la responsabilité des serviteurs du peuple. Pour lui, le changement de dénomination du département traduit la volonté du guide de la Révolution progressiste populaire d’indiquer que l’administration publique n’est pas un refuge pour les privilèges, mais un instrument au service de la Nation. « Le fonctionnaire n’est pas au-dessus du citoyen, il n’est pas propriétaire du service public, il en est le serviteur. Nous devons bâtir une administration publique moderne, débarrassée des retards, des absences, de la paresse, de l’affairisme, de la fraude, de la corruption », a insisté Mathias Traoré.

Un appel à s’engager

Pour sa part, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rappelé que ce cérémonial a été institué par le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Il a salué la mobilisation du peuple à l’occasion de la Nuit de la Révolution populaire progressiste qui selon lui, a permis de célébrer les victoires engrangées depuis l’accession du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir.

« C’est une étape décisive qui demande à chaque Burkinabè beaucoup plus de vigilance », a fait savoir Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Et d’ajouter qu’à cette étape, tous les serviteurs du peuple doivent être engagés avec plus de patriotisme. « Nous attendons de vous, de nous suggérer des réformes, de nouvelles idées, des innovations, dans la dynamique de la Révolution, dont la finalité est le plein épanouissement du Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Le ministre chargé de la Communication a rappelé l’organisation d’une exposition gouvernementale, du 2 au 9 octobre 2026, au SIAO dans le cadre de la 2e phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a invité les Burkinabè à s’engager résolument pour la mise en œuvre de construction du Mémorial Thoams Sankara. Il a félicité le ministère des Serviteurs du peuple pour sa contribution de 5 millions F CFA, au profit de ce projet.

Soumaïla BONKOUNGOU