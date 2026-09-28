Eliminatoires CAN 2027 / Centrafrique # Burkina Faso : 0-1: les Etalons assurent l’essentiel face aux Fauves

Le Burkina Faso a dominé la République centrafricaine (1-0), hier lundi 28 septembre 2026, à Casablanca, au Maroc, grâce à un but d’Aboubacar Sidiki Camara à l’heure de jeu. Une victoire précieuse pour les hommes d’Amir Abdou qui se relancent après leur match nul vendredi dernier contre le Bénin.

Les Etalons ont retrouvé le chemin de la victoire. Après avoir laissé filer deux points face aux Guépards du Bénin (1-1), lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, les hommes d’Amir Abdou ont assuré l’essentiel face à la République centrafricaine. Au stade Larbi Zaouli de Casablanca, au Maroc, les Burkinabè se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), au terme d’une rencontre disputée et marquée par deux visages bien distincts.

Dès l’entame, Hervé Koffi et ses coéquipiers ont affiché une organisation collective intéressante. Bien regroupés, ils ont su conserver le ballon et imposer progressivement leur rythme. Toutefois, cette maitrise territoriale n’a pas été suffisamment accompagnée de situations dangereuses devant les buts adverses.

Malgré une possession plutôt favorable, les Burkinabè ont manqué de tranchant dans les derniers mètres. Les deux équipes ont ainsi rejoint les vestiaires sans avoir trouvé la faille.

Pour cette deuxième sortie, le sélectionneur burkinabè avait procédé à deux changements dans son onze de départ par rapport à la rencontre face au Bénin. Arthur Zagré et Fessal Tapsoba ont ainsi débuté la partie. Un choix qui allait finalement s’avérer payant après la pause.

A la 59e, Amir Abdou décide de faire entrer Aboubacar Sidiki Camara à la place de Fessal Tapsoba. Un changement immédiatement récompensé. Une minute seulement après son entrée en jeu, le nouvel entrant a fait parler son efficacité. Servi sur le côté gauche par Arthur Zagré, qui l’a idéalement lancé, Camara a ajusté le gardien centrafricain d’un plat du pied pour ouvrir le score à la 60e minute. Une réalisation qui a libéré les Etalons et récompensé leur domination.

Mais, loin de renoncer, les Fauves de Bas-Oubangui ont réagi. Les changements opérés par le staff centrafricain ont apporté davantage de dynamisme à leur animation offensive. Bousculés, les Burkinabè ont dû resserrer les rangs pour préserver leur avantage. La Centrafrique s’est procuré des situations dangereuses, sans parvenir à concrétiser ses tentatives. Solides dans les dernières minutes, les hommes d’Amir Abdou ont finalement conservé leur courte avance jusqu’au coup de sifflet final.

Après le nul contre le Bénin, cette victoire permet au Burkina Faso de se relancer dans le groupe F. Pour la suite des éliminatoires, le technicien burkinabè devra davantage travailler à renforcer son milieu de terrain et à corriger les lacunes offensives afin de mieux convertir les occasions franches et de s’éviter des fins de match aussi tendues.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO