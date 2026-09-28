Souveraineté économique : Le Président du Faso inaugure la première raffinerie d’or du Burkina 

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a inauguré ce lundi 28 septembre 2026, la Raffinerie nationale d’Or du Burkina Faso (RAFFINOR-BF). Avec la mise en service de cette première usine d’affinage de l’or, le Burkina Faso franchit une étape historique, dans sa quête d’indépendance économique.

‎À l’issue de la visite guidée, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a réaffirmé sa volonté de rompre avec le modèle extractif traditionnel au profit d’une maîtrise intégrée des ressources naturelles. Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de transformer les ressources minérales afin d’en capter la valeur ajoutée sur le territoire national. « Notre ambition n’est plus d’être juste un pays qui extrait et qui amène sa matière première dehors. Nous voulons affiner tous nos métaux sur place (…) nous voulons avoir toute la chaîne de valeur sur place », a déclaré le Président du Faso.

‎Au-delà de l’enjeu économique, cette transformation industrielle s’accompagne d’une invite à la jeunesse à développer des compétences techniques pointues, « à s’y mettre et à apprendre à maîtriser toute la chaîne de valeur ».

Cette raffinerie représente un investissement global de plus de 11 milliards FCFA mobilisés par l’État burkinabè, notamment via la Société nationale des substances précieuses (SONASP), en partenariat avec le secteur privé national.

‎Dotée de technologies automatisées de pointe, l’infrastraucture a été conçue pour répondre aux normes industrielles les plus exigeantes. Dans sa première phase de fonctionnement, l’usine affichera une capacité d’affinage de 164 tonnes d’or par an, avec une projection à terme pouvant atteindre 515 tonnes. Le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Camarade Yacouba Zabré GOUBA a qualifié cette inauguration d’acte de souveraineté assumée. « C’est le jour où nous reprenons les clés de notre propre maison. Notre or ne servira plus à créer de la valeur ajoutée pour les autres pendant que notre Peuple reste dans le besoin », a souligné Camarade GOUBA.