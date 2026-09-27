4e Jeux nationaux de la relève sportive : Annick Pikbougoum encourage les jeunes sportifs

La IVe édition des Jeux nationaux de la relève sportive (JNRES) se poursuit à Bobo-Dioulasso. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, est allé, le mercredi 23 septembre 2026, à la rencontre des jeunes sportifs engagés dans les différentes compétitions. Une présence de proximité destinée à encourager les sportifs et leurs encadreurs.

Au cours de cette sortie de terrain, le ministre des Sports, de la Jeunesse, et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a donné le coup d’envoi du quart de finale de football entre

l’EFORS du Liptako et Lowgoin FC de Toma. Elle s’est ensuite rendue au lycée Ouezzin Coulibaly pour assister au déroulement des compétitions de baseball féminin et de volleyball. Elle y a notamment donné le coup d’envoi du match de basketball féminin entre NGB et ABC-B, puis de la rencontre de volleyball opposant Zoum Club de Ziniaré à l’EFORS du Gulmu.

Cette présence auprès des jeunes sportifs témoigne de l’attention accordée par le département en charge des sports aux compétitions de la relève et à l’accompagnement des jeunes talents. Les compétitions se sont ainsi poursuivies toute la journée du mercredi 23 septembre 2026, et dans la matinée du jeudi 24 septembre, avec plusieurs rencontres dans les sports collectifs et les finales de certaines épreuves d’athlétisme. En football, le Real du Faso a battu EFORS Guiriko (2-0), tandis qu’EFORS Tannounyan s’est imposé face à Zouovi FC (1-0). Le CFO et EFORS Kadiogo se sont neutralisés (0-0), avant la victoire du CFO aux tirs au but (4-2). Lowgoin FC a, pour sa part, dominé EFORS Liptako (2-0).

En volleyball masculin, EFORS Tannounyan, EFORS Koulse, EFORS Gulmou et EFORS Liptako ont décroché leur qualification pour le tour suivant. Chez les dames, Planet Sport, EFORS Yaadga, ADS et ASFA Yennega ont également obtenu leur qualification. En basketball, les demi-finales ont vu la victoire de l’AS Douanes sur EFORS Guiriko (40-37) et celle de NGB face à ABC-B (29-13).

AS Douanes et NGB se retrouvent ainsi en finale. En athlétisme, les finales du triple saut ont consacré, chez les garçons, Rachid Traoré (Guiriko), avec un bond de 14,88 m, devant Faical Bonkian (Kadiogo), 14,86 m, et Ghislain Zoungrana (Nando), 14,71 m. Chez les filles, Zenabo traoré (Kadiogo) s’est imposée avec 11,51 m, suivie de Cherifa Djibo (Guiriko), 11,26 m, et Esther Ouoba (EFORS Nazinon), 11,02 m.

En cyclisme, le critérium filles a été remporté par Elvine Rose Yaméogo de la région du Kadiogo. Elle est suivie de Wassila Compaoré de la région du Tannounyan et de Latifat Sawadogo du Kadiogo, respectivement deuxième et troisième. Chez les garçons, Ouédraogo Chérif, du Kadiogo, s’est classé premier du critérium. Il devance Rahane Nakambé Winninga et Compaoré Abdul Aziz, également du Kadiogo.

Kamélé FAYAMA