Programme national de volontariat du Burkina Faso : 10 000 volontaires recrutés pour dérouler trois initiatives

Le Programme national de volontariat du Burkina (GIB-PNVB), en partenariat avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), a officiellement lancé trois initiatives « intégrées », le vendredi 25 septembre 2026, à Banfora. 10 000 volontaires vont être recrutés cette année sur l’ensemble du territoire pour dérouler ces trois initiatives.

Le Programme national de volontariat du Burkina (GIP-PNVB) veut placer la population, et particulièrement la jeunesse au cœur des réponses aux besoins des communautés. C’est dans cet esprit, qu’en collaboration avec le Bureau national des grands Projets du Burkina (BN-GPB), le programme a lancé officiellement trois nouvelles initiatives dites « intégrées ». La cérémonie de lancement a eu lieu, le vendredi 25 septembre 2026, à Banfora, sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse, et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, représenté par le gouverneur de la région, Patrice Yéyé. Selon le Directeur général (DG) du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, ces initiatives sont trois composantes complémentaires qui répondent chacune à des besoins concrets des populations.

La première composante concerne l’entretien des routes en terre et le désenclavement à travers la technique « DO-NOU ». La deuxième composante porte sur l’hygiène, l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie. Quant à la troisième composante, elle va être consacrée à la citoyenneté active et à la cohésion sociale et va mobiliser des volontaires pour la promotion des idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP). Pour ce faire, a confié le DG, ce sont 10 000 volontaires nationaux qui vont être mobilisés.

Ces volontaires vont avoir pour mission d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations, avec en ligne de mire, une appropriation locale et une pérennisation de ces initiatives. Pour Djourmité Nestor Noufé, le dispositif dont dispose le GIP-PNVB constitue une opportunité pour tous les partenaires potentiels, d’investir davantage dans le volontariat national. Le DG du GIP-PNVB a, en outre, laissé entendre que l’ambition du programme est de passer progressivement des initiatives ponctuelles à des programmes structurants et durables, à même de mobiliser des volontaires nationaux à grande échelle dans la durée autour des priorités nationales.

Des ambassadeurs

Le gouverneur Yéyé a précisé que l’initiative concernant la réparation des routes va mobiliser 600 volontaires dans trois régions dont les Koulsé, le Guiriko et le Djôrô. Celle qui concerne la promotion de l’hygiène va mobiliser 8 960 volontaires à travers 37 provinces. Quant à la dernière initiative consacrée à la citoyenneté active, elle mobilisera 440 volontaires à travers 13 régions. Pour Patrice Yéyé, qui a cité le ministre, au-delà des chiffres et des activités, ces initiatives portent un message essentiel.

Chaque citoyen, a-t-il dit, peut apporter sa contribution à la construction et à la transformation du pays. Il a, séance tenante, rappelé les volontaires qu’ils vont être, sur le terrain, des ambassadeurs de l’engagement patriotique citoyen et du volontariat national. Dans la même lancée, le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, Dominique Konombo, a appelé à surtout veiller à la préservation des acquis et à la pérennisation de ces initiatives après le passage des volontaires nationaux.

« Faisons de cette initiative intégrée une véritable dynamique locale », a-t-il lancé. En marge de la cérémonie de lancement, une caravane dénommée « caravane de la citoyenneté » a été organisée. Les participants, constitués majoritairement de volontaires nationaux, ont rallié la Place de la Nation de Banfora où ils ont remis symboliquement un drapeau national et des Manifestes de la RPP au gouverneur, signe de leur engagement. Plusieurs autres activités étaient également au programme. Il s’agit, entre autres, de nettoyage de sites, d’un reboisement, de réalisations de fresques citoyennes murales et de la confection de pavés à Faso Mèbo.

Alpha Sékou BARRY