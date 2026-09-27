Burkina Faso : L’AJSB tient son Assemblée générale ordinaire 2026 sous le signe de la responsabilité et de l’unité

La famille de la presse sportive burkinabè s’est réunie ce samedi 26 septembre 2026, à Ouagadougou, à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des Journalistes sportifs du Burkina (AJSB). Présidée par Ibrahima Diallo, président du bureau exécutif, cette rencontre constitue un temps fort de la vie associative de la structure, placé sous le signe de la responsabilité et de l’unité.

Dans son discours d’ouverture, le président Ibrahima Diallo a salué la présence des membres, des doyens et des invités avant de dresser le bilan de l’exercice 2025-2026. L’année écoulée s’est révélée particulièrement dense sur le plan événementiel et institutionnel. Il s’agit notamment de l’organisation réussie de la Nuit des champions, de la Supercoupe AJSB, du trophée du Joueur AJSB du mois et du lancement du Prix d’excellence AJSB. À cela s’ajoutent la célébration de la Journée internationale de la presse sportive, le renforcement des actions de solidarité envers les membres, la consolidation de la présence nationale et internationale, et le développement de nouveaux partenariats. Le bureau exécutif a par ailleurs joué un rôle essentiel de rassemblement et de médiation au sein du mouvement sportif national.

Autocritique et défis d’organisation

Sans détour, le président de l’AJSB a appelé les participants à faire de cette Assemblée générale un « moment de vérité ». Le bureau exécutif a reconnu certaines insuffisances, notamment des difficultés d’anticipation dans certaines activités, une mobilisation des ressources financières toujours exigeante et le besoin d’optimiser l’organisation interne.

Face à ces enjeux, les chantiers futurs restent ambitieux : le renforcement de la formation continue, le projet d’acquisition d’un siège, la diversification des partenaires financiers, la modernisation de la communication et l’amélioration de la protection sociale des membres.

Cap sur la 31e Nuit des champions

Au-delà de l’examen et de l’adoption des bilans moral et financier ainsi que des nouveaux textes statutaires, l’enjeu majeur des travaux de cette journée a été le choix des lauréats et des personnalités distingués lors de la 31ᵉ édition de la Nuit des champions, prévue pour le 23 octobre 2026.

Ibrahima Diallo a rappelé l’exigence de rigueur et d’impartialité guidant ce processus : « La crédibilité de la Nuit des champions dépend de la crédibilité de nos choix. Nos décisions doivent reposer sur la performance, l’équité, des faits vérifiables et l’indépendance de jugement des journalistes sportifs. »

Bilan moral jugé satisfaisant

Sur le plan moral, l’AJSB dresse un bilan riche et dynamique. Elle a célébré l’excellence à travers la Nuit des Champions, le Prix d’excellence AJSB et la remise de sept distinctions du Joueur du Mois.

Sur le terrain, la Supercoupe AJSB à Bobo-Dioulasso a brillé par ses initiatives citoyennes et culturelles, malgré des intempéries et le retrait d’un sponsor. L’association a également renforcé la cohésion sociale via une rupture collective du jeûne, des actions de solidarité à Kaya et la médiation réussie d’un différend judiciaire.

Sur le plan institutionnel, l’AJSB a participé aux congrès de l’AIPS à Banjul et Lausanne, formé 15 journalistes lors d’un Master Class et modernisé sa communication visuelle.

Au demeurant, l’engagement de ses membres s’est illustré dans divers tournois sportifs et une entraide constante lors des événements heureux ou douloureux. L’AJSB se tourne désormais vers son projet prioritaire : la construction de son siège permanent.

A l’ouverture des travaux, le président de l’AJSB a, dans son discours, rendu un hommage ému aux FDS et VDP tombés sur le champ d’honneur, aux familles éprouvées et aux journalistes sportifs disparus au cours de l’année.