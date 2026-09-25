JEPPC 2026 : le « Made in Burkina » au cœur de la mobilisation patriotique

Les ministres de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, et de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ont animé, vendredi 25 septembre 2026 à Ouagadougou, une conférence de presse consacrée à la deuxième phase de la 3ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Prévue du 2 au 16 octobre 2026, cette phase est placée sous le thème : « Produisons burkinabè, consommons burkinabè ! ».

Selon Me Edasso Rodrigue Bayala, cette orientation vise à promouvoir les biens et services nationaux et à faire de l’acte d’achat un levier d’engagement patriotique et de souveraineté économique. Il a invité les Burkinabè à soutenir les producteurs, transformateurs et artisans locaux, estimant que la consommation des produits nationaux contribue à la création de revenus et d’emplois.

Le programme prévoit, dans les régions et au sein des missions diplomatiques, plusieurs activités, dont la montée du pavillon national, le port de tenues traditionnelles, des opérations de salubrité, la participation aux chantiers Faso Mêbo, des dons de sang et des contributions au Fonds de soutien patriotique. Des conférences sur le civisme, des foires et des dégustations de mets nationaux sont également annoncées. Le 15 octobre sera consacré à l’hommage au Président Thomas Sankara, tandis que la Nuit des Étoiles du Faso, le 16 octobre, récompensera des initiatives d’engagement citoyen.

Pour sa part, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a présenté l’exposition gouvernementale, prévue du 2 au 9 octobre au SIAO. Chaque département ministériel y exposera ses réalisations, réformes et innovations. Des panels permettront aux citoyens d’échanger directement avec les membres du Gouvernement et d’exprimer leurs préoccupations.

Un espace gastronomique et un village culturel mettront également en valeur les produits, savoir-faire et richesses culturelles du Burkina Faso.

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