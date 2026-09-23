Championnat d’Afrique d’Air Badminton : Les médaillés burkinabè de retour au bercail

La délégation burkinabè ayant pris part aux Championnats d’Afrique d’Air Badminton en Ouganda est rentrée au pays dans l’après-midi du mercredi 23 septembre 2026. Avec une médaille d’or et dix médailles de bronze, les Badistes burkinabè ont réalisé une performance jugée largement satisfaisante par les responsables de la discipline.

Le Burkina Faso a marqué les esprits en Ouganda. De retour au pays après leur participation aux Championnats d’Afrique d’Air Badminton, les athlètes burkinabè ont présenté un bilan au-delà des attentes de la Fédération. En tout, la délégation revient avec onze médailles, dont une en or et dix en bronze. « Le bilan de notre participation a été largement positif. Nous sommes allés au-delà de ce que nous attendions », s’est réjoui le président de la Fédération burkinabè de badminton, Boukaré Ouédraogo. Le Burkina Faso s’est notamment illustré en double dames avec une médaille d’or, tandis que les autres épreuves ont permis aux représentants nationaux de décrocher plusieurs médailles de bronze, dont une dans l’épreuve par équipes.

Cette performance est d’autant plus appréciée que les conditions de préparation n’étaient pas optimales. L’Air Badminton se pratique notamment sur des surfaces sablonneuses, alors que les athlètes burkinabè se sont préparés essentiellement sur des terrains bétonnés. Une contrainte que la Fédération souhaite désormais voir levée à travers la construction d’infrastructures adaptées. « Nous lançons un appel à nos autorités en charge des sports pour que très rapidement, on puisse construire des infrastructures conformes à l’Air Badminton », a plaidé le président fédéral.

Pour sa deuxième participation à cette compétition, le Burkina Faso a également pu mesurer ses progrès face aux nations expérimentées du continent. Selon Boukaré Ouédraogo, les Burkinabè ont notamment réussi à prendre le dessus sur des équipes comme l’île Maurice, l’Algérie et la Tunisie.

Chef de mission, Pingdwendé Frédéric Yaméogo, représentant du ministère en charge des Sports, s’est également félicité de cette moisson. Il a reconnu que les athlètes avaient disposé de peu de temps pour se préparer, certains ayant disputé leur première rencontre le jour même de leur arrivée en Ouganda.

Malgré ces difficultés, les jeunes Badistes ont montré de réelles dispositions. Pour la joueuses Latifata Bélem, cette compétition a notamment permis d’acquérir de nouvelles techniques et de gagner en expérience.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO