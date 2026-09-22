Sensibilisation des journalistes sur les chantiers de l’UEMOA : participants et organisateurs dressent un bilan satisfaisant

Débutée le 14 septembre 2026, à Ouagadougou, la session d’information et de sensibilisation des journalistes économiques et financiers de l’espace communautaire sur les enjeux et chantiers de l’intégration régionale, organisée par la Commission de l’UEMAO, a pris fin le 18 septembre dernier sur une note de satisfaction.

L’objectif de la Commission de l’UEMOA de donner les outils nécessaires aux journalistes pour qu’ils puissent informer les populations sur les chantiers de l’Union afin de susciter leur adhésion au processus d’intégration régionale est atteint. En effet, après cinq jours de formation sur la Vision prospective 2040 de l’UEMOA et son Plan stratégique Impact 2030, les Hommes de médias venus des huit pays de l’espace communautaire et les organisateurs ont dressé le 18 septembre 2026, un bilan satisfaisant. Durant la session, les participants ont pu se familiariser avec les ambitions de l’UEMAO en matière d’intégration régionale, de politiques et projets de développement communautaire.

Et cela, à travers des communications livrées par les experts sur les thèmes tels que, « Défis de la mise en œuvre de la vision 2040 et du plan stratégique IMPACT 30 », « UEMOA, zone d’intégration modèle pour la jeunesse (bourses d’excellence) », « La stratégie régionale de l’intelligence artificielle », « Stratégies de développement du secteur privé et promotion du dialogue public-privé de l’espace UEMOA-2026-2030 », « Projets d’infrastructure de l’UEMOA » et enfin « ZLECAf : stratégie de renforcement de la compétitivité des Etats membres et du secteur privé de l’UEMOA ».

Les présentations ont également porté sur des sujets comme « La convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres » et la « présentation des livres blancs des filières Coton-textile, Engrais-Phosphate et riz ».

Mise à niveau des journalistes, une activité importante

Les participants ont salué la tenue de cette session qui leur a été bénéfique et ont traduit leur gratitude au président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop qui s’investit depuis 2021 dans le renforcement de leurs capacités. « J’ai appris beaucoup de choses sur les actions de la Commission de l’UEMOA. Cette session va beaucoup m’aider dans le traitement de mes sujets liés à l’intégration sous régionale », s’est réjouie Rahila Ousseini Tagou du journal nigérien, Le Sahel.

Pour le directeur de publication de Abidjan.net, Robert Kra, cette session lui a permis d’avoir une situation de l’Union au plan économique, social, voire dans tous les domaines. « J’ai été édifié de savoir que la Commission de l’UEMOA est en train d’élaborer un programme sur l’intelligence artificielle qui va être lancé incessamment », a-t-il confié. Dans le même élan, le directeur de publication Sika Finance, Jean Mermoz Konandi salut cette belle opportunité d’immersion au sein de l’UEMOA qui est très engagée pour l’intégration régionale.

« Pour nous, journalistes qui écrivons sur l’UEMOA, c’est essentiel, car, nous avons besoin d’être imprégnés de tout ce qu’elle fait, de son approche, de ses méthodes, de ses projets en vue de mieux porter l’information à nos lecteurs », a-t-il renchéri.

Le coordonnateur de la Plateforme des Médias de l’UEMOA (PDM-UEMOA), Léonard Dossou a traduit sa gratitude au président Abdoulaye Diop, pour sa constante disponibilité à l’écoute des médias.

Il a invité les journalistes à rester engagés pour faire de la Plateforme, un outil au service de l’intégration régionale, du développement communautaire. Il les a appelés en outre à se mobiliser pour la réussite des prochaines activités de la PDM-UEMOA, notamment le forum international de la presse économique, le prix d’excellence en journalisme économique et les journées de l’UEMOA.

Le directeur de la communication de la Commission de l’UEMOA, Arzouma Sébastien Babakan, a félicité l’ensemble des participants pour leur assiduité durant le déroulement de la session, mais aussi pour le travail de large couverture de l’activité. « Nous saluons le dynamisme de la Plateforme qui se renforce d’année en année. Elle a initié les Journées de l’UEMOA, le Prix Abdoulaye Diop. Nous allons l’appuyer dans la mise en

œuvre », a-t-il promis.

Quant à la conseillère en communication du président de la Commission de l’UEMOA, Aminata Mbodj, elle a réitéré l’engagement de son premier responsable à inscrire le renforcement des capacités des journalistes au rang de ses priorités et à soutenir les initiatives de la PDM-UEMOA.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com