Don de sang : Des journalistes mobilisés pour sauver des vies

Par
JK. Sidwaya
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Journaliste à l’Economiste du Faso, Crépin Somda, a invité les autres citoyens à donner leur sang pour aider les malades dans le besoin.

Le premier contingent de journalistes en immersion patriotique volontaire, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a organisé, une journée de don de sang, lundi 21 septembre 2026, à Ouagadougou.

La solidarité s’exprime aussi par le don de sang. C’est dans cet élan que le premier contingent de journalistes en immersion patriotique volontaire à l’Académie de police a organisé en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), une journée de collecte de sang le lundi 21 septembre 2026 à Ouagadougou.

Au moins 40 poches sont attendues au cours de cette séance de collecte de sang. Journaliste à Horizon FM et porte-parole des appelés à l’immersion patriotique volontaire des Hommes de média, David Saba a affirmé que cette initiative vise à mettre en application ce qu’ils ont appris lors de leur séjour au sein de l’Académie de police. Pour lui, donner son sang est un acte patriotique.

« C’est une forme de solidarité à l’endroit des personnes dans le besoin dont les blessés de guerre », a-t-il indiqué. Le journaliste à l’Economiste du Faso, Crépin Somda, a soutenu que le sang sauve des milliers de vie, surtout dans les moments critiques. A cet effet, il a invité les personnes aptes à songer à donner du sang aux nécessiteux. Aurélie Minougou de la radio Ouaga FM a également relevé que lors de l’immersion à l’Académie de police de Pabré, des valeurs de patriotisme, d’entraide et de solidarité leur ont été inculquées.

De son avis, c’est un devoir de mettre cela en pratique, ce à travers cette collecte du liquide précieux pour sauver des vies. Elle a surtout fait allusion aux femmes enceintes, enfants, ainsi que les blessés en opération qui sont dans le besoin. Elle a appelé chaque citoyen à faire preuve de solidarité en donnant son sang parce que les hôpitaux en ont besoin. Médecin hématologiste en service au CNTS de Ouagadougou, Déborah Yé a salué ce geste de solidarité des professionnels de médias. « Il est rempli de bon sens et surtout d’une pensée pour les malades dans les hôpitaux », a-t-elle affirmé.

Aly SAWADOGO
Fadila Yasmine LENGANE
(Stagiaire)

 

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