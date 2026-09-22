IIIe édition du Trophée des champions: King Vert vainqueur

L’équipe King Vert a triomphé de celle de FC Wagess en finale de la IIIe édition de la compétition de football dénommée Trophée des champions de la région de Oubri. Le match qui s’est décanté aux tirs au but s’est tenu sur le terrain du stade municipal de Ziniaré le dimanche 20 septembre.

Après sa finale manquée de 2025, King Vert inscrit son nom au palmarès du Trophée des champions. Ce dimanche 20 septembre en finale de la compétition, l’équipe a pris le dessus sur son adversaire FC Wagess dans la séance de tirs au but par 4 tirs réussis contre 1 après un score nul et vierge au terme du temps règlementaire. Une issue heureuse pour cette formation qui a été beaucoup éprouvée dans le jeu. FC Wagess a en effet bien entamé la partie jouée en deux fois 30 minutes. La bonne défense du vainqueur lui a permis cependant de contenir les assauts et d’aller à l’oxygénation sans concéder d’action de but. Ce qui n’est pas le cas en seconde phase.

Les joueurs de FC Wagess accentuent le pressing de retour sur la pelouse et King Vert ne doit son salut qu’en grande partie à la chance. A la 49e et 50e minute, King Vert est sauvé coup sur coup par la barre transversale qui renvoie deux tentatives sur des attaques répétées de son adversaire. Dans la séance de tirs au but, les champions retrouvent la lucidité et surtout l’adresse nécessaire pour tromper le portier de FC Wagess à quatre reprises et repousser une tentative adverse sur trois. Pour cette prouesse ils repartent avec le trophée, la médaille d’or, un jeu de maillots et la somme de 500 000 F CFA. FC Wagess se console avec un jeu de maillots et 300 000 F CFA.

Guilingou Junior occupe la 3e place et est récompensée de 150 000 F CFA. Le président de la Fondation Fabrice Simporé Global Initiatives (FSGI), promoteur de la compétition a rappelé que l’objectif de ce tournoi qui a mobilisé des équipes des provinces de la région de Oubri est de rassembler la jeunesse autour des valeurs parmi lesquelles la paix et la cohésion sociale. C’est dans cette optique que l’édition 2026 a été placée sur le thème : « Discipline du sport en faveur de l’unité et de l’engagement patriotique ».

Un choix judicieux selon le patron de l’événement, le ministre chargé de la Guerre, Célestin Simporé a salué l’initiative et sa contribution à la promotion de la fraternité, du dialogue et des valeurs citoyennes. « Dans le contexte actuel de notre pays, nous avons, plus que jamais besoin de cohésion sociale. (…)

A travers cette initiative, nous voyons qu’une action portée au niveau local peut devenir un véritable outil de mobilisation communautaire et de promotion de la paix. Nous devons désormais œuvrer à son développement et l’élargissement du programme Jeunesse-paix-et sécurité de la Fondation à d’autres localités afin qu’il puisse toucher davantage de

jeunes et multiplier les espaces de dialogue, de sensibilisation, de cohésion et d’engagement citoyen », a-t-il ajouté.

Voro KORAHIRE