Consolidation de la paix dans le Yaadga : l’association Tabital-Lobal s’engage à renforcer le rôle de la femme

En marge des 25 ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, l’association Tabital-Lobal a organisé un atelier de dialogue multi-acteurs, le mardi 15 septembre 2026, à Ouahigouya.

Les questions de paix, de cohésion sociale et du vivre-ensemble commandent l’implication de toutes les couches sociales notamment la gente féminine qui occupe une place prépondérante. C’est dans cette optique que l’association humanitaire Tabital-Lobal a tenu, le mardi 15 septembre 2026 à Ouahigouya, un cadre d’échanges. Cet atelier trouve sa source dans la résolution 1325 de l’ONU qui veut que les femmes soient associées pleinement dans la prévention et la résolution des conflits au sein de leur communauté.

Autorités administratives, responsables coutumiers et religieux, femmes et jeunes filles, responsables des associations et des organisations féminines ont tous répondu présent.

Prenant la parole au nom du conseil d’administration de Tabital-Lobal, Guigma Diane Franceline Bamouni, a souligné l’engagement quotidien des femmes dans la région de Yaadga en vue de garantir une société apaisée.

« Chaque jour, dans nos familles, nos quartiers, nos villages, nos associations et nos groupements, des femmes contribuent à maintenir le dialogue, à accompagner les personnes vulnérables, à prévenir les tensions et à renforcer la solidarité entre les communautés. Depuis son adoption en 2000, la Résolution 1325 a consacré un principe désormais incontournable : les femmes ne peuvent pas être considérées uniquement comme des personnes affectées par les crises”, a-t-il affirmé. “Elles doivent également être reconnues et soutenues comme des actrices de prévention, de médiation, de cohésion sociale, de relèvement et de consolidation de la paix. Thomas Sankara disait dans cette même lancée : la révolution et la libération des femmes vont de pair.

Un rôle essentiel dans la société

Nous ne pouvons pas imaginer transformer la société sans la participation des femmes », a-t-elle précisé. Convaincue que la contribution de chaque participant est importante, la PCA Bamouni, a formulé le vœu que chacun des participants s’engage sans réserve dans le combat que Tabital-Lobal mène au profit de la femme.

Pour le haut-commissaire de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, représentant le gouverneur de la région de Yaadga, l’association Tabital-Lobal a toujours œuvré pour

l’épanouissement des femmes en défendant leurs droits et leur implication dans le processus de développement. « Je voudrais félicité Tabital-Lobal et ses partenaires pour cette initiative qui permet de prolonger cette réflexion des questions de la femme au niveau de la région de Yaadga.

Les femmes doivent persévérer, s’engager davantage, contribuer aux questions de paix, de résolution des conflits et surtout de cohésion sociale. Elles ont un rôle essentiel dans la société et plus les femmes seront engagées, mieux nous aurons une société de paix », a-t-il précisé. Selon les responsables des organisations féminines de Ouahigouya, des activités de ce genre contribueront sans doute à mettre en avant le rôle de la femme dans la contribution de retour de la paix dans nos sociétés.

Salimata Ouédraogo est la coordinatrice départementale des organisations féminines de Ouahigouya. Pour elle, ce fut une occasion de marquer une halte et d’apprécier l’importance de la mise en œuvre de la résolution 1325 au Burkina et particulièrement dans la commune de Ouahigouya. « Désormais, nous nous engagerons à mobiliser davantage les femmes de la commune à tendre vers les actions de paix et de l’entraide mutuelle », a-t-elle laissé entendre.

En rappel, cet atelier qui s’inscrit dans la dynamique de la campagne « 1325 chez nous » et exécuté par Tabital-Lobal dans le cadre du projet » Femme, jeune, paix et

sécurité », est financé par Diakonia. A travers cet atelier local de dialogue multi-acteurs organisé à l’occasion des 25 ans de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, l’association Tabital Lobal et ses partenaires réaffirment leur engagement aux côtés de la femme afin que celle-ci occupe réellement sa place dans les décisions qui concernent la paix, la prévention des conflits et la sécurité des communautés.

Bassirou BADINI