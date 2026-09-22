16e édition du SITHO : le tourisme lance sa semaine par le sport

La 16e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou s’ouvre officiellement, ce mardi 22 septembre 2026 au parc d’exposition du SIAO. En attendant la cérémonie officielle, prévue dans l’après-midi, le secteur du tourisme a donné le ton hier lundi avec un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic.

Les premières foulées de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) ont résonné hier lundi 22 septembre 2026, dans les rues de la capitale. Parti du parc d’exposition du SIAO, le cross populaire a conduit les participants, avec à leur tête, le ministre en charge du tourisme, la ministre de la Famille, le ministre secrétaire général du gouvernement, jusqu’à l’intersection située devant le CHU de Bogodogo, avant un retour au point de départ par les deux voies Kalgondin-Sanyiri.

Au-delà de l’effort physique, l’initiative a permis de mobiliser plusieurs catégories de participants autour du tourisme. Professionnels du secteur, représentants de l’administration et citoyens ont répondu à l’appel des organisateurs. Après le cross, une séance d’aérobic est venue prolonger cette mobilisation qui se voulait à la fois sportive, populaire et symbolique.

Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette entrée en matière n’est pas fortuite. Le tourisme et le sport entretiennent, selon lui, des liens étroits, notamment à travers la découverte des territoires et la pratique des activités de plein air. Le ministre a surtout salué la mobilisation des Burkinabè qui ont répondu présents à cette activité. Il a inscrit cette participation dans une dynamique plus large de solidarité et d’engagement citoyen autour des différentes initiatives portées par les pouvoirs publics.

Après cette mise en jambes, le SITHO entre véritablement dans le vif du sujet ce mardi. La cérémonie officielle d’ouverture est prévue à 15 heures au parc d’exposition du SIAO, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Cette 16e édition est consacrée au financement des projets structurants comme levier de développement du tourisme. Le choix de cette thématique traduit une préoccupation centrale pour les professionnels du secteur, confrontés à la nécessité de disposer d’infrastructures et de ressources financières suffisantes pour développer leurs activités.

Le salon devrait ainsi servir de cadre de rencontre entre les promoteurs touristiques, les entrepreneurs, les banques et les établissements financiers.

L’ambition est de favoriser les échanges autour des mécanismes de financement et de créer davantage de possibilités pour accompagner les projets touristiques.

La question apparait d’autant plus importante que le Burkina Faso cherche à renforcer son tourisme interne et à améliorer les conditions d’accueil sur ses différents sites.

Le développement des infrastructures, la qualité des services et la capacité des opérateurs à investir constituent autant d’enjeux pour accroitre l’attractivité de la destination Burkina.

La présente édition du SITHO aura également une dimension sous régionale avec la tenue du premier Forum des acteurs du tourisme de la Confédération des Etats du Sahel. Le Mali et le Niger sont les pays invités spéciaux de cette édition.

Cette ouverture vers les deux autres pays membres de l’AES devrait permettre aux professionnels de réfléchir aux possibilités de coopération et de valorisation commune des potentialités touristiques de l’espace sahélien.

Le rendez-vous de Ouaga- dougou intervient par ailleurs dans un contexte où le Burkina Faso mise davantage sur le tourisme interne. Depuis juillet, la quatrième édition de la grande saison du tourisme interne invite les populations à découvrir les richesses touristiques du pays.

Pour le ministre en charge du tourisme, cette dynamique doit contribuer à faire du tourisme un véritable levier de développement économique et social. Elle doit également encourager les Burkinabè à mieux connaitre leur patrimoine culturel, historique et naturel.

Du 22 au 27 septembre, professionnels, exposants, visiteurs et partenaires sont donc attendus au SIAO. Les rencontres professionnelles, les expositions, les échanges avec les acteurs financiers, les activités culturelles et les différentes animations prévues devraient rythmer les six jours du salon.

Après avoir débuté par des foulées dans les rues de Ouagadougou, le SITHO s’apprête désormais à entrer dans sa phase principale. L’enjeu sera de transformer les rencontres et les échanges en opportunités concrètes pour les acteurs d’un secteur appelé à jouer un rôle accru dans la diversification de l’économie nationale.

Pengdwendé Achille

OUEDRAOGO