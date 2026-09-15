Répartition des droits d’auteur d’août 2026 : le BBDA met plus de deux milliards en paiement

Le Bureau burkinabè des droits d’auteur (BBDA) a animé une conférence de presse, lundi 14 septembre 2026, à Ouagadougou, pour présenter les modalités de la répartition des droits du mois d’août 2026.

Le paiement des droits d’auteur issus de la répartition du mois d’août débute, aujourd’hui mardi 15 septembre 2026 à 8 heures, dans les agences de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cette opération concerne les droits de reproduction mécanique collectés auprès des éditeurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les droits de reproduction par reprographie au profit de la presse écrite, la rémunération équitable au titre des droits voisins, la rémunération pour copie privée, ainsi que les droits provenant de l’étranger.

Les virements bancaires, le paiement électronique par Orange Money, le paiement par chèque pour tout montant supérieur ou égal à 100 000 F CFA, ainsi que le paiement en espèces aux guichets sont prévus. Pour les bénéficiaires résidant dans les autres localités, le paiement électronique sera privilégié. Ces informations ont été données aux journalistes, au cours d’une conférence de presse, lundi 14 septembre 2026, à Ouagadougou.

Selon le directeur général du BBDA, Zita Daniel Bonzi, les redevances prises en compte pour cette opération s’élèvent à plus de 2,395 milliards F CFA.

« Après application des retenues statutaires prévues par la réglementation, notamment les frais de gestion, ainsi que les prélèvements destinés au fonds de promotion culturelle et au fonds d’œuvres sociales, le montant net affecté à la répartition s’établit à 1 522 424 728 F CFA, contre 1 364 040 522 F CFA répartis l’année dernière, soit une hausse de 11,61 %, correspondant à une augmentation de 158 384 206 francs CFA », a-t-il expliqué.

Pour Zita Daniel Bonzi, cette progression constitue un indicateur encourageant des efforts déployés par le BBDA, en matière de collecte et de mobilisation des droits.

Toutefois, il a tenu à préciser qu’une hausse globale du montant mis en répartition ne signifie pas automatiquement une augmentation individuelle des droits pour chaque bénéficiaire. A titre illustratif, le nombre de membres du BBDA est également passé de 16 077 en août 2025 à 16 346 en août 2026, soit une progression de 1,67 %. Par ailleurs, le DG du BBDA a annoncé la mise en paiement d’un montant de 550 745 105 F CFA,

correspondant à des droits en instance au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025.

A la question de savoir quels sont les plus petits et les plus gros montants octroyés dans le cadre de cette opération, la directrice de la documentation générale et de la répartition, Delphine Somé, a indiqué que le plus petit montant s’élève à 3 900 F CFA, tandis que le plus gros atteint 12 millions F CFA. Dans les différentes catégories, l’audiovisuel, l’art dramatique, la presse écrite et la musique sont les secteurs qui ont reçu le plus de droit.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)